﻿Asphaltstollen in Ahlem: Südstollen fertig saniert – Stadt gibt weitere Straßen frei

Hannover. Die Zahlen sind beeindruckend. 571 Einzelbohrungen, vielfach auf Privatgrundstücken über dem alten Asphalt-Südstollen von Ahlem, summieren sich auf 14.300 Bohrmeter in die Tiefe. Hineingefüllt wurden 22.500 Tonnen Verfüllbaustoff, der mit 18.000 Kubikmetern Wasser angesetzt wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Asphaltstollen Ahlem: Der Schrecken von 2022

Vor einem Jahr hatte die Nachricht sowohl Ahlem als auch die Stadtpolitik aufgeschreckt. Die alten Asphaltstollen in Ahlem, im Krieg teils von Zwangsarbeitern noch erweitert, gelten als nicht mehr standsicher. Es folgten Notsperrungen, Fahrverbotszonen für Autos, Busse und zeitweilig sogar Stadtbahnen sowie Räumungen mehrerer Wohnhäuser.

Betroffen sind weite Teile des Westens von Ahlem. Nach dem Desaster um radioaktive Chemiealtlasten in der List von 2008 ist dies ein weiterer Großsanierungsfall in Hannover. Doch diesmal hat die Stadt schnell reagiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Südstollen fertig saniert – keine Restriktionen mehr

Nach gut einem Jahr ist jetzt der Südstollen, der sich unter anderem unter der Heisterbergallee und südlich davon erstreckt, fertig saniert. Das berichtete Simon Biederbeck, der Leiter der städtischen Bauordnung, den Baupolitikerinnen und -politikern des Rates. Die Straße Am Neuen Acker könne voraussichtlich noch vor Pfingsten freigegeben werden, die Straße Am Asphaltberge kurze Zeit später. Damit sei „das Problem in diesem Bereich ein für alle Mal gelöst“, sagte Biederbeck.

Wird bald freigegeben: Die Straße Am Asphaltberge in Ahlem. © Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Nach derartigen Bodenschäden unterteile man Grundstücke in drei sogenannte Restriktionszonen – je nachdem, ob bei späterer Bebauung irgendwelche baurechtlichen Einschränkungen zu erwarten seien oder nicht. „Alle Privatgrundstücke liegen in der Restriktionszone 1 – damit sind sie künftig baulich restriktionsfrei nutzbar“, sagte Biederbeck.

Vereinzelt Hinweise auf Schäden

Auf Nachfrage von FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke bestätigte der Bauordnungschef, dass es nach den Bohrungen vereinzelt Hinweise von Hauseigentümern auf Schäden gegeben habe. Die ersten seien kurz nach Baubeginn eingegangen, stammten aber aus Häusern, die mehr als 100 Meter von Bohrlöchern entfernt stehen. „Bei einem Bohrloch von 15 Zentimetern Durchmesser ist es sehr unwahrscheinlich, dass durch Erschütterung in solcher Entfernung Schäden entstehen“, sagte Biederbeck. Wahrscheinlich seien den Hauseigentümern einfach nur Schäden aufgefallen, die älter waren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Voller Wasser: Foto eines ehemaligen Asphaltstollens in Ahlem, es stammt aus den Erkundungsbohrungen von 2022. © Quelle: IBL

Nur in einem Fall, den die Stadt für plausibel hält, hätten sich Risse in einer Fliesenwand eines Badezimmers gebildet. Er werde geprüft, mögliche Forderungen würden an die Baufirma weitergereicht.

3939 Tonnen waren übrig

In wenigen Wochen geht es am Mittel- und Nordstollen weiter. „Es wird alles dafür getan, insbesondere die geräumten Häuser schnellstmöglich wieder nutzbar zu machen“, sagte Stadtbaurat Thomas Vielhaber den Baupolitikern. Der Start in diesem zweiten Abschnitt hat sich etwas verzögert, weil es Probleme mit der Wasserhaltung gab. Diese seien nun aber gelöst, sagte Biederbeck. Und es ist sogar schon mit dem Verfüllen begonnen worden: Weil beim Südstollen 3939 Tonnen Verfüllstoff übrig waren, die die Stadt aber schon bezahlt hatte, sei das Material in den Mittelstollen eingebracht worden.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Nordstollen weiß noch niemand genau, was die Bauteams erwartet. Die Stollen sind nach der Erweiterung nicht kartiert. Eine Begehung ist nicht möglich, weil alles abgesoffen ist. 70 bis 105 Wochen werde die Verfüllung dauern, sagt Biederbeck. Spätestens 2024 soll alles gesichert sein.

Beweissicherung läuft

Fast alle Verträge mit Grundstückseigentümern seien unterschrieben. Drei Ingenieurbüros seien in Sachen Beweissicherung unterwegs, um Bestandsschäden aufzunehmen, damit es später nicht zu Konflikten kommt. Voraussichtlich Anfang Juli werde das offizielle Verfüllen von Mittel- und Nordstollen beginnen.

HAZ