﻿Riskante Asphaltstollen Ahlem: Jetzt geht es an die nächsten Abschnitte

Schwimmbad, Bücherei, Jugendtreffs

An diesem Mittwoch gibt es Zeugnisse – dann starten die großen Sommerferien. Welche Öffnungszeiten in Schwimmbad, Bücherei, Jugendtreff und Co. dann gelten und was sich in Isernhagen – meist sogar kostenlos – unternehmen lässt, gibt es hier in unserer Übersicht.