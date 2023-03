﻿Neuer Aspria-Chef will Konzepte für Die Insel und Insel Beach Club entwickeln

Zehn Jahre hat Thomas Strohmeyer das Aspria am Maschsee geleitet. Jetzt ist er in die Unternehmensentwicklung gewechselt. Sein Nachfolger Stephan Radtke fühlt sich bereits heimisch im Sportclub, er kennt Hannover gut.

Hannover. Einen Lieblingsort hat Stephan Radtke (46), der neue General Manager und Nachfolger von Thomas Stohmeyer, in dem Club schon gefunden: Wenn er auf dem breiten Balkon steht, der sich an der Längsseite des Clubs entlangzieht, genießt er den grandiosen Ausblick. Nicht nur, weil man von diesem erhöhtem Standort einen fantastischen Blick über den Maschsee bis hin zum Rathaus und der Innenstadt hat, sondern auch, weil das Aspria hier oben in der Architektur ganz besonders zur Geltung kommt: „Ich bin Designfan und liebe gerade Linien und klare Formen“, sagt er.

Da hat er es mit dem Aspria als neue Arbeitsstelle auch gut getroffen – der Sportclub ist einer der schönsten der Stadt. Und auch innerhalb der Aspria-Group ist es ein ganz besonderer Standort. „In der Einarbeitungsphase habe ich auch andere Clubs der Gruppe angeschaut, sie können nicht unterschiedlicher sein“, sagt Radtke. „Allein schon die beiden Hamburger Clubs: Uhlenhorst direkt in der Stadt mit sehr viel Leben – und Alstertal mit dem Cycling Dome – das ist sehr beeindruckend.“

Experte für Gastronomie

Radtke freut sich auf seinen Platz in Hannover. „Sport ist für mich ein wichtiges Thema und wichtiger Bestandteil in meinem Leben – wir brauchen alle Bewegung, Fitness und Gesundheit“, sagt der neue Aspria-Boss. Er selbst ist eher Outdoor-Sportfan, geht joggen, fährt Kajak und Rad – sofern es die Zeit in seinem Job zulässt. Doch das Angebot im Aspria will er natürlich auch nutzen, „um noch zu fitter zu werden.“

Um die 160 Kurse pro Woche bietet das Aspria, daneben gibt es diverse Freiflächen, unter anderem auf dem Balkon eine große Crossfit-Station mit einem Functional-Park, Beachvolleyballfelder und mehr. Eine große Nachfrage gibt es derzeit für die Kinderschwimmangebote, mit aktuell 50 Kursen für alle Altersklassen leistet das Aspria im eigenen Schwimmbad einen wertvollen Beitrag. „Natürlich werden wir weiter das Sportangebot ausbauen und auch immer wieder nach Trends und neuen Angeboten für unsere Mitglieder schauen“, betont Radtke und sagt mit Stolz: „Von den Mitgliedzahlen bewegen wir uns wieder in Richtung auf dem Niveau, das wir vor Corona hatten.“

Symbolische Schlüsselübergabe: Stephan Radtke bekommt von Thomas Strohmeyer den Aspria-Schlüssel. Strohmeyer hat den Club zehn Jahre geleitet. © Quelle: Reichert

Der Manager kommt aus dem Hotel- und Gastgewerbe – zuletzt war er mehr als 18 Jahre in unterschiedlichen Positionen und Unternehmen der Accor-Gruppe tätig. Das passt: Denn neben dem Sportbereich gehört zum Aspria ein Hotel- und Gastronomiebereich. 20 Zimmer mit Blick auf Maschsee bietet das Aspria Übernachtungsgästen. „Die Zimmer werden extrem gern gebucht“, freut sich Radtke. Doch es gibt ein Sorgenkind: Die Gastronomie im Strandbad hat in den letzten Jahren stark gelitten – nicht nur coronabedingt. Radtke will seine Erfahrung auch in Insel Beach Club und Die Insel einbringen.

Neue Konzepte für Insel Beach Club und Die Insel

„Wir entwickeln gerade neue Konzepte, da wird sich viel verändern“, verspricht er. „Das Restaurant mit der Lage und dem Blick ist einmalig, auch der Beachbereich ist wunderbar.“ Ihm ist wichtig, dass der Insel Beach Club für Mitglieder sowohl die Verbindung zum Aspria hält, aber auch ein attraktives Angebot für Hannoveraner, Spaziergänger und andere bietet. „Das ist ein klares Ziel.“ Konkret kann er aber noch nicht werden, dazu sei er noch zu kurz im Amt. „Aber wir arbeiten konzentriert daran“, verspricht er. Ebenfalls die interne Clubgastronomie hat er dabei im Blick, auch hier soll sich etwas ändern – insgesamt warten also einige Herausforderungen auf den neuen Aspria-Chef.

Radtke ist froh, wieder in Hannover zu sein – seiner Heimatstadt. Hier begann auch seine Karriere. Seine Ausbildung als Hotelfachmann machte er im Hotel Benther Berg Mitte der 1990er-Jahre. Danach ging es in die Schweiz, nach Zürich, anschließend absolvierte er die Hotelfachschule in Hannover. Als Direktionsassistent war er für das Suite Novotel Hannover tätig, später für den Mercure Medical Park in Hannover als Assistent Manager. Dort war er als F&B-Manager für Organisation und Planung auch der gastronomischen Angebote und Veranstaltungen verantwortlich. Die vergangenen drei Jahre war er Generalmanager im Novotel Erlangen.

„Mir hat die Arbeit sehr viel Spaß gemacht, aber ich wollte wieder nach Hannover zurück und nicht mehr pendeln müssen“, sagt Ratdke. Hannover mag er, weil die Stadt „überschaubar ist, wunderbar grün und auch viel Wasser hat“, sagt er. „Ich konnte noch nie verstehen, dass man Hannover als Dorf bezeichnet, ich freue mich, hier zu sein.“

In der Stadt hat er viele Lieblingsorte wie Linden und Limmer an der Leine – da kommt er als Kajakfahrer durch. Besonders freut er sich auch auf die Leinewelle. „Ich habe lange in der Kramerstraße in der Altstadt gelebt“, erinnert er sich. Aber auch der Maschsee zählt zu seinen favorisierten Plätzen. „Das Aspria kenne ich noch als historisches Strandbad – daran habe ich Kindheitserinnerungen.“