﻿Asthmaspray und Novalgin: Immer neue Arzneien werden knapp

Hannover. Die Lieferengpässe für Medikamente bleiben bestehen, nur die Liste der Präparate ändert sich. „Mindestens zwei Dutzend Mal am Tag müssen wir unseren Kunden sagen, dass ein Produkt nicht lieferbar ist“, sagt eine Apothekerin aus der Oststadt. Ganz oben auf der Knappheitsliste stehen in Hannover neben Antibiotika schnell wirkende Betablocker zur akuten Blutdrucksenkung, Insulin, Herzmittel, Entzündungshemmer, Schmerzmittel wie Novalgin, Nasenspray und vor allem Asthmamittel. „Das ist wirklich relevant, die Betroffenen müssen das Medikament bei einem akuten Anfall dringend einsetzen“, beschreibt die Pharmazeutin. Das Dosier-Aerosol soll vermutlich bis 2024 eingeschränkt verfügbar sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Mangel-Kreislauf

Knapp 500 Wirkstoffe und Arzneien stehen derzeit auf der Mängelliste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Während die Engpässe bei Fiebersäften für Kinder sowie das Brustkrebsmittel Tamoxifen weitgehend behoben sind, trifft es jetzt Asthmatiker und viele, die ein Antibiotikum benötigen. „Ein Kreislauf, aus dem wir nicht mehr herauskommen werden, ohne grundlegend etwas zu ändern“, sagt MHH-Pharmakologe Prof. Roland Seifert. Hauptgründe für die wiederkehrenden Engpässe seien die Produktion in nur wenigen Werken außerhalb Europas sowie sinkende Preise, für die eine Herstellung nicht lohnt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dem BfArM stehen zur Abmilderung von Lieferengpässen verschiedene rechtliche Mittel zur Verfügung, die es unter bestimmten Umständen erlauben, nicht zulassungskonforme Arzneimittel in Deutschland in den Verkehr zu bringen. Dazu zählt das Importieren von Arzneimitteln mit Kennzeichnungen in anderen Sprachen. Voraussetzung ist, dass die Arzneimittel unmittelbar vom Arzt am Patienten angewendet werden.

Ausnahmen sind Regel

Darüber hinaus dürfen Arzneimittel ohne Kennzeichnung und Packungsbeilage und mit abgelaufenem Verfallsdatum ausgegeben werden, vorausgesetzt, dass das zur Sicherstellung der Versorgung notwendig ist und der Nutzen die möglichen Risiken übersteigt. Für Asthmapatienten sind Alternativen aus Frankreich gestattet, aber auch schwer zu bekommen. „Die Ausnahmen werden zur Regel“, sagt die Apothekerin. Die Mitglieder des Beirats für Liefer- und Versorgungsengpässe verständigten sich zudem auf Empfehlungen zur Abmilderung der Engpässe. Um regionalen Unterversorgungen vorzubeugen wird Apotheken und dem Großhandel dringend empfohlen, keinen Medikamentenvorrat für mehr als eine Woche anzulegen.

HAZ