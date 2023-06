Auf dem Ernst-August-Platz

Attacke beim CSD Hannover: Demo gegen Queerfeindlichkeit am Sonntag

Der Verein Andersraum ruft zu einer großen Demo gegen Queerfeindlichkeit am Sonntag, 4. Juni, in Hannover auf. Hintergrund ist der brutale Angriff auf einen Transmann und eine nicht binäre Person beim Christopher Street Day (CSD) an Pfingsten. Es werden mehrere Hundert Menschen erwartet.