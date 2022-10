﻿Audifahrerin begeht in Hannover auf dreiste Art Unfallflucht

Bei einem Unfall wird eine jugendliche Radfahrerin in Hannover-Badenstedt verletzt. Anschließend redet ihr die Autofahrerin ein, dass sie selbst schuld sei, und haut ab.

Hannover. Die Polizei sucht nach einer Audifahrerin, die sich laut einer Zeugenaussage besonders dreist vor ihrer Verantwortung gedrückt haben soll. Am Dienstag ist die Autofahrerin mit einer etwa 14 Jahre alten Radlerin zusammengeprallt. Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr in der Eichenfeldstraße an der Ecke zum Frobeniusweg (Badenstedt). Dabei erlitt die junge Frau eine Schürfwunde am Knie.

„Eine Zeugin beobachtete, wie die Autofahrerin und ihr Beifahrer die Radfahrerin bedrängten“, teilte ein Polizeisprecher mit. Sinngemäß redeten sie auf die Jugendliche ein, dass der Unfall nicht so schlimm sei und sie auch schuld sei, weil sie nicht aufgepasst habe.