Einspuriger Verkehr auf der Autobahn 7 in der Nacht vom 27.04. auf den 28.04. und 28.04. auf den 29.04.

Auf der A7 werden Fahrstreifen am Autobahndreieck nachts gesperrt

Hannover. Auf der Autobahn 7 kommt es zwischen dem Dreieck Hannover-Nord und Altwarmbüchen in der Nacht vom 27. auf den 28. April in Fahrtrichtung Hamburg und in der Nacht vom 28. auf 29. April in Fahrtrichtung Kassel jeweils zwischen 21 und 5 Uhr Fahrstreifensperrungen. Der Verkehr wird dann einspurig sein. Grund dafür sind Brückenprüfungen der Deutschen Bahn.