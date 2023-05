﻿Wincent Weiss „liebt’s in Hannover sehr“

Herr Weiss, Anfang des Jahres sind Sie 30 Jahre alt geworden. Ist jetzt alles so, wie Sie es sich vorgestellt haben?

Oh ja, es geht mir gut. So unbesiegbar, wie ich dachte, bin ich aber nicht. Nach einem Unfall musste ich am Bein operiert werden, es ging leider nicht ohne Eingriff. Ansonsten fühle ich mich nicht großartig älter, sondern immer noch jung. Ich bin gesettelt, stehe mit beiden Beinen im Leben. Allerdings muss ich gestehen, dass ich gedachte habe, mit 30 ein Haus zu haben, einen Hund und Vater zu sein. Ich wollte immer mit 30 Papa sein. Beruflich bin ich die vergangenen Jahre nur so durchgaloppiert, habe alles auf die Karte Musik gesetzt.

Haben Sie sich selbst auch ein Geschenk gemacht?

Nein, tatsächlich nicht. Ich bin davon ausgegangen, an dem Tag für „The Voice Kids“ zu arbeiten. Dem war aber nicht so: Stattdessen wurde ich von meiner Familie und Freunden abgeholt, habe eine Treppe gefegt, hatte um 14 Uhr einen im Tee und war nachts um 3 im Bett (lacht).

Aktuelles Album: „Irgendwo ankommen“. © Quelle: dpa

Sie sagen für sich also, Sie sind angekommen. Fast wie Ihr aktuelles Album „Irgendwo ankommen“.

Total! Wobei ich glaube, dass man im Leben nie zu 100 Prozent ankommt. Man entwickelt sich ja immer weiter. So ein Leben im Stillstand, das wäre nichts für mich. Es wäre sogar schrecklich.

Ihre Lieblingsnummer des Albums ist welche?

Puh, das ist schwer zu sagen. Der Song „Irgendwo ankommen“ zum Beispiel kam als Letztes dazu, war so gar nicht geplant. Das Lied schaffte es erst ein paar Tage vor Abgabe auf das Album. Für mich ist einfach das Storytelling entscheidend, diese Songs sind mir dann am liebsten. Das kann je nach Stimmung wechseln.

Ist der Strang nach „Irgendwas“ (2017), „Irgendwie“ (2019), „Irgendwann“ (2021) nun auserzählt, oder kommt da noch etwas?

Mit dem vierten Album habe ich mit der Reihe jetzt tatsächlich abgeschlossen. Ich wollte vier Alben machen, vier schöne Deutsch-Pop-Alben sind es geworden. Was folgt, muss ich sehen, aktuell bin ich da noch in der Findungsphase. Jedenfalls bin ich oben angekommen, habe sogar mehr erreicht, als ich je dachte.

Bleiben Sie bei deutscher Sprache?

Auch wenn man Songs in Englisch vielleicht schöner und bildlicher ausschmücken kann, ja. Wobei es am Ende immer aufs Genre ankommt. Schlager klingt auf Deutsch auch anders als im Englischen.

Wincent Weiss * 21. Januar 1993 in Bad Oldesloe. Sein Abi absolviert er an der Johann-Heinrich-Voß-Schule. Er zieht aus dem Norden nach München, verdient dort Geld als Model und Verkäufer, wird Filialleiter eines Restaurants. Das Gitarrespielen bringt er sich als Teenager selbst bei. 2013 ist er Kandidat bei „DSDS“, landet dort auf Platz 29. Mit dem Cover „Unter meiner Haut“ von Elif (30), das er bei Youtube hochlädt, gelingt ihm der Durchbruch. Er hat Hits wie „Feuerwerk“ und veröffentlicht mit „Irgendwo ankommen“ sein viertes Album. www.wincentweiss.de

Es sind zehn Jahre vergangen, seit Sie bei „Deutschland sucht den Superstar“ dabei gewesen sind. Die Show stand kurzzeitig vorm Aus, was man über Sie gar nicht behaupten kann.

Ich bin froh, dass ich damals dabei sein konnte, verfolge sie aber gar nicht mehr so. Ich bin einfach nur stolz darauf, wo ich jetzt stehe, ob mit TV-Show oder ohne. Ich bin mehr bei „The Voice Kids“ am Start (lacht).

Die Coaches bei „The Voice Kids“: Wincent Weiss (von links) mit Lena Meyer-Landrut, Smudo, Michi Beck und Alvaro Soler. © Quelle: Andre Kowalski

Was geben Sie da den Mädchen und Jungs mit?

Dass sie Spaß haben sollen. In dem Alter sind Kinder noch unvoreingenommen, wenn sie gelangweilt oder genervt sind, fangen sie einfach an zu gähnen. Das sollten sie sich so lange wie möglich beibehalten und nicht das Gefühl haben, wegen Mama oder Papa dabei zu sein. Sie sollen nicht mitmachen, um die Träume der Eltern zu verwirklichen. Und ich freue mich, wenn ich in Sachen Musik helfen kann.

Weiss liebt Auftritte in Hannover

Freuen Sie sich auch, mal wieder bei uns in Hannover zu spielen?

Total! An die Stadt habe ich viele gute Erinnerungen, war mehrere Male dabei, wenn auf der Expo Plaza das größte Open Air überhaupt gestiegen ist. Ich lieb’s in Hannover sehr.

Wincent Weiss tritt am 6. Juni in der ZAG-Arena auf. Los geht es um 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Karten kosten zwischen 61,45 und 72,45 Euro und sind in den Ticketshops von NP und HAZ (etwa Lange Laube 10) erhältlich – man kann sie auch online buchen unter tickets.­haz.de.

