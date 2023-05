﻿Auffahrunfall auf der A7 nahe Laatzen: Drei Fahrzeuge beteiligt

Zeitvorgaben für Rettungsdienste

Hilfe im Notfall: Wann kommen Notarzt und Hubschrauber in Hannover?

Die Notfallmedizin reagiert in der Region Hannover auf unterschiedlichste Weise auf die zahlreichen Unfälle und Zwischenfälle. Per Gesetz haben die Kräfte ein festes Zeitfenster, in dem sie vor Ort sein müssen. Doch wann kommt eigentlich der Rettungswagen oder -hubschrauber? Und wer schickt den Notarzt?