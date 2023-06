﻿Weiterbauen statt immer nur abreißen: Was eine Ausstellung im Aufhof zeigt

Hannover. Bis zum Jahresende hat das alte Kaufhof-Gebäude an der Seilwinderstraße eine Gnadenfrist und darf für kreative Aktionen genutzt werden. Was könnte besser dorthin passen als eine Ausstellung dazu, wie sich Immobilien sinnvoll weiter- und nachnutzen lassen, nachdem sich ihre ursprüngliche Funktion überlebt hat?

BDA-Schaufenster im Aufhof: Es geht ums Weiterbauen

Nicht nur der Ort ist ungewöhnlich, sondern auch die Zeit. Eigentlich lädt der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten Hannover (BDA) stets am Jahresende zu seiner Ausstellung „Schaufenster“ ein, in der er besondere Projekte zeigt. „Wir haben spontan entschieden: Jetzt steht das ,Schaufenster’ mal nicht am Ende, sondern am Anfang – am Anfang des Aufhofs“, sagte Hannovers BDA-Vorsitzende Tatjana Sabljo. Sie lobte den Mut von Stadt, Hochschule und Hannoverimpuls, mit dem Aufhof ein Experiment zu wagen.

Auch ihr Berufsstand lasse sich immer wieder auf Experimente ein, sagte Sabljo. Diesmal lautet der Titel der Ausstellung „Weiterbauen Weiterdenken Umnutzen“. An deren Objekten lasse sich erkennen: „Durch Fortentwicklung des Bestandes können großartige Architektur und Stadtentwicklung entstehen“, so Sabljo.

Gezeigt werden auf großformatigen Schautafeln mit Erklärtexten gut zwei Dutzend Projekte, die von Architekturbüros aus Hannover konzipiert wurden. Die Palette reicht von der Revitalisierung des ältesten Fachwerkhauses in der Mittelstraße (Architekten KSW) über die Erweiterung der Gustav-Brandtschen-Altenstiftung in der Bult (Pfitzner Moorkens) und den Hanomag-Umbau in Linden (Agsta) bis zur Aufstockung einer Gründerzeitvilla im Warmbüchenviertel (ASP), von der Umwandlung eines Bürohauses in ein Hotel am Klagesmarkt (sp.a) bis zur Ökosiedlung Ecovillage am Kronsberg (Cityförster).

„Spannendes Projekt“: Eröffnung der BDA-Ausstellung im Aufhof mit viel Publikum. © Quelle: Christian Behrens

HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader nannte den Aufhof in einer kurzen Ansprache „ein spannendes Projekt“. Die Innenstadt sei aktuell im Wandel, niemand wisse genau, wohin die Reise führen werde. „Veränderung macht zuweilen auch Unbehagen“, sagte Schrader. Deshalb sei es wichtig, gemeinsam Neues auszuprobieren. Allerdings müsse man dann auch den Mut haben, auszusprechen, wenn etwas nicht so gut funktioniere – auch dafür seien Medien da.

Gläserne Redaktion und Transformation

Die HAZ ist ebenso wie der BDA mit regelmäßigen Angeboten im Aufhof vertreten, zum Beispiel mit ihrer gläsernen Redaktion und den HAZ-Foren zu verschiedenen Aspekten. „Wir zeigen hier, welche Themen uns bewegen und wie wir uns wandeln“, sagte Schrader. Ebenso wie die Architekten beschäftigten sich auch die Medienleute mit einer ständigen Transformation. „Wir müssen alle uns trauen, neue Wege zu gehen.“

„Weiterbauen Weiterdenken Umnutzen“ (von links): Tatjana Sabljo (BDA-Vorsitzende Hannover), Christina Krafczyk (Niedersächsisches Landesamt Denkmalpflege) und Dany Schrader (HAZ-Chefredakteurin) eröffnen die Ausstellung. © Quelle: Christian Behrens

Mut zu neuen Wegen – das treibt auch Christina Krafczyk um, die Präsidentin des Landesamts für Denkmalpflege. Dabei kommt ihr gelegen, dass Themen wie das Weiterbauen von Bestandsimmobilien durch den Ressourcenschutz plötzlich im Trend sind. „Maximale Werterhaltung durch minimalen Eingriff“ sei schon immer die Maxime der Denkmalpflege gewesen.

Kulturgüter als Ressource

Krafczyk warb dafür, dass bestehende Immobilien nicht ausschließlich durch Denkmalgesetze geschützt sein dürften. Vielmehr müsse es ein gemeinsames Anliegen sein, Kulturgüter als Ressource zu bewahren. So lasse sich zudem viel Geld sparen.

Die Architekten wollen darüber mit den Menschen ins Gespräch kommen. Die Ausstellung ist noch bis Mitte Juli zu den Öffnungszeiten des Aufhofs zu sehen. Immer freitags um 15 Uhr stellen je drei Architekturbüros ihre Arbeit vor und beantworten Fragen. Dabei soll es nicht nur ums Weiterbauen gehen – aber auch.

