Smartphone, Provider und Updates sind wichtig

Keine Warnung auf Ihrem Smartphone? Deshalb gab es um 11 Uhr keinen Ton von sich

Pünktlich um 11 Uhr haben am Donnerstag, 14. September, die Mobiltelefone beim Warntag 2023 geklingelt. Doch einige Handys und Smartphones blieben still. Das könnte am Gerät liegen: Wir erklären, was Sie selbst tun können, um im Ernstfall empfangsbereit zu sein.