﻿Aufhof in Hannover: Für wen lohnt der Besuch im riesigen Experimentierraum?

Das sind die nächsten Termine im Aufhof

Zu Beginn laufen im Aufhof zwischen Oster- und Schmiedestraße drei Ausstellungen. Der Fotograf Uwe Stelter zeigt Bilder seiner „Eine Stadt“-Reihe. Bis 27. Juni ist die „Teebeutelzettel-Ausstellung“ der drei Künstlerinnen Kerstin Bernsdorff, Juta Ehlers und Susanne Dreyer zu sehen. Darin ergeben Tausende Teebeutelzettel als Collage ein Hannover-Panorama. Zudem zeigt die Ausstellung „Klatsch+Match“ 22 Menschen auf elf Bildern – ein Kunstdialog im Rahmen des inklusiven Theaterfestivals Klatschmohn. – 2. bis 4. Juni: An den drei Tagen veranstaltet Hannoverimpuls mit Partnern sein Gründungsformat Leanlab (Infos unter leanlab.de) – 6. Juni: An dem Dienstag singt ab 15 Uhr der Mädchenchor Hamburg. – 7. Juni: An dem Mittwoch beginnt um 17 Uhr das HAZ-Forum Bildung und Schulpolitik mit Kultusministerin Julia Willie Hamburg. – 8. Juni: Am Donnerstag ist ab 15 Uhr der Canzone-Kammerchor München zu Gast. – 9. Juni: Es tritt ab 17 Uhr der Cantaloop-Jazzchor auf. – 10. Juni: Ab 15 Uhr konzertiert der Bonner Jazzchor. – 13. Juni: Für den Dienstag lädt der Architekturverein BDA zu einem Abendvortrag „Ins Blaue – Wasserstadt/Grüne Hügel Linden“. – 15. Juni: Um 18 Uhr beginnt das HAZ-Forum zum Thema Innenstadtentwicklung. – 16. bis 17. Juni: An den drei Tagen steigt der „Hackathon Kulturdreieck“ zu unterschiedlichen Zeiten. – 20. Juni: An dem Dienstag heißt es „Futur X Head Box X – New Ways of Working“, die Diskussion über Arbeitswelten beginnt um 16 Uhr. – 21. bis 23. Juni: An den vier Tagen steigt das Innovercity-Festival, das Wissenschaft und Forschung allgemeinverständlich vermitteln will. – 27. Juni: An dem Dienstag steigt die Abschlussveranstaltung zum Klimaschulwettbewerb mit Preisverleihung ab 9 Uhr, abends gibt es dann eine Smart-City-Podiumsdiskussion. – 28. Juni: An dem Mittwoch beginnt ein Netzwerktreffen der Smart-City-Kommunen aus Niedersachsen um 10 Uhr im Aufhof. – 4. Juli: An dem Dienstag soll es voraussichtlich ab 17 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema „Wem gehört die Stadt?“ geben. med