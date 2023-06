﻿Aufhof in Hannover: Kritik an hohen Mieten im ehemaligen Kaufhof-Gebäude

Hannover. Es ist ein großes Experiment: Das leer stehende Kaufhof-Gebäude in der Innenstadt soll in den kommenden Monaten eine riesige Spielwiese der Kreativität werden. Auf 5000 Quadratmetern wird es in der Großimmobilie an der Schmiedestraße Ausstellungen, Workshops und Kunstprojekte geben.

Das Projekt Aufhof, initiiert von der Stadt, der Hochschule Hannover und der Wirtschaftsförderung Hannoverimpuls, zielt auch darauf ab, die City angesichts der eklatanten Leerstände neu zu beleben; mittlerweile hat das Gebäude seine Pforten geöffnet. Auch die HAZ ist dort mit einer Art Mini-Redaktion vertreten. Doch in der Kulturbranche gibt es auch Kritik an dem Unterfangen.

Mit „a“ wie „Aufbruch“: Die Verantwortlichen bei der Präsentation des Projekts. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Insbesondere die Mieten, die hier fällig werden, lassen einige in der Kreativszene schlucken: Laut Preisliste kostet eine Fläche von 170 Quadratmetern pro Woche 1500 Euro. Je nach Lage sind 70 Quadratmeter ab 510 Euro für eine Woche zu bekommen. „Das sind Messepreise“, moniert eine Branchenkennerin. Für Künstlerinnen und Künstler, die oft selbst auf Subventionen für ihre Projekte angewiesen sind, seien Flächen im Aufhof schlicht zu teuer.

„Mieten sind zu hoch“

Die Agentur für kreative ZwischenRaumNutzung, die Kunstschaffenden gerne Flächen im Gebäude vermittelt hätte, hat sich von dem Projekt zurückgezogen. „Wir hätten uns das etwas anders gewünscht“, heißt es in einem Brief der Agentur an Interessierte. Doch leider sei es so, dass die vorgelegte Preisliste „in der Größenordnung außerhalb unseres Tätigkeitsfeldes liegt und nicht zu uns und unserem Vereinsziel passt“.

„Für uns so nicht erschwinglich“: Marcus Peter von der Initiative Theatrum. © Quelle: Katrin Kutter

„Für uns ist das so nicht erschwinglich“, sagt etwa der Ausstellungsveranstalter Marcus Peter von der Initiative Theatrum, der dort gemeinsam mit dem Deutschen Architekturmuseum Frankfurt und der Fakultät für Architektur und Landschaft der Leibniz-Uni eine Ausstellung über die Umnutzung bestehender Gebäude auf die Beine stellen will.

Auf Nachfrage habe man ihm zwar eine Art Sonderpreis – 500 Quadratmeter für vier Wochen zum Preis von 10.000 Euro – in Aussicht gestellt. „Aber auch das ist so viel, dass wir es unseren Förderern kaum vermitteln können“, sagt er. Daher stehe nun das gesamte Ausstellungsprojekt auf der Kippe. „Ich verstehe, dass es Flächen nicht zum Nulltarif geben kann“, sagt Peter, „aber gerade Kulturschaffende können sich solche Mieten für kreative Projekte nicht leisten.“

„Meilenstein für die Stadtentwicklung“

Die Stadt betont indes, dass die Preise weit unter dem liegen würden, was sonst für eine zentrale Citylage zu erwarten sei. Außerdem könnte man in persönlichen Gesprächen mit Interessenten noch Spielraum ausloten, signalisiert Stadtsprecher Dennis Dix: „Für Projekte, die kulturell sehr gut in den Kontext, Innovation, Stadtentwicklung und Begegnung passen, wollen wir einen Platz finden, auch für sehr viel weniger Geld“, versichert er. „Es gibt Projekte, die auch mit wenig Miete bis kostenfrei vorstellbar sind.“

Zentrale Citylage: Das frühere Kaufhof-Gebäude an der Schmiedestraße wird zum Aufhof. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Aufhof sei nicht darauf angelegt, Gewinn zu machen, versichert der Stadtsprecher: Ohne Sponsoren und die finanzielle Unterstützung von Stadt und Land wäre das Unternehmen nicht zu stemmen gewesen. Die Investitionskosten seien enorm, sagt Dix: Allein das leer stehende Gebäude für das Projekt zu ertüchtigen habe eine sechsstellige Summe verschlungen. Dazu kämen laufende Kosten etwa für die Haustechnik oder den Strom. Die Erwartungen an den Aufhof sind derweil groß: „Dieses Projekt“, sagt Stadtsprecher Dix, „kann ein Meilenstein für die Stadtentwicklung sein.“

Der Aufhof ist im ehemaligen Kaufhof-Gebäude an der Schmiedestraße jeweils dienstags bis sonnabends von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

