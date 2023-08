Sportliche Mittagspause: Im Aufhof in Hannover geht es um die Gesundheit am Arbeitsplatz

Hannover. Die meisten Menschen sitzen schlicht falsch am Schreibtisch und Arbeitsplatz. Die gebeugte Sitzposition belastet den Rücken, Bildschirme haben nicht die richtigen Abstände zu den Augen, Pausen werden nicht für Entspannung genutzt. „Menschen verharren zu oft und zu lang in bestimmten Positionen“, sagt Timm Kostrzewa. Für eine bessere Gesundheit müsse man aktiv Abläufe verändern. „Darum sprechen wir nun über das richtige Verhalten am Arbeitsplatz und geben Techniken zur Selbst- und Soforthilfe.“

Am Mittwoch, 16. August, lädt der Athletiktrainer, Osteopath und Physiotherapeut mit seinem Team erstmalig in den Aufhof um 12 Uhr zur sportlichen Mittagspause. Das HAZ-Angebot im ehemaligen Kaufhaus an der Marktkirche ist kostenlos. Es wird lediglich um Anmeldung gebeten.

Ehemaliger Trainer von den Recken und Hannover 96

Timm Kostrzewa selbst hat sich vor drei Monaten einen Traum erfüllt. Der Trainer war lange für die Recken und Hannover 96 tätig und suchte nach einer Möglichkeit, Menschen im Gesundheits- und Fitnessbereich langfristiger und umfassender zu begleiten – und gründete Reha-diesportstrategen. „Ich möchte gemeinsam mit Trainern, Therapeuten und Ärzten Menschen ins erfolgreiche Training bekommen“, sagt Kostrzewa. In vielen Studios würden Menschen beim Training allein mit Geräten gelassen. „Wir möchten im aktiven Austausch Spaß am Sport vermitteln und für qualitativ hochwertige Bewegungen sorgen.“

Auf dem Expo-Gelände am Boulevard de Montréal bietet Kostrzewa Physiotherapie, Ernährungsberatung und Personal Training. Seine Erfahrungen wird er nun auch im Aufhof einbringen. Interessierte können sich ganz entspannt hier anmelden. „Sie sollten nicht die engste Jeans anziehen“, sagt Kostrzewa. „Wir vermitteln aber vor allem Selbstverantwortung.“ Damit kann man direkt am 16. August im Aufhof um 12 Uhr beginnen.

HAZ