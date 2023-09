﻿Das ist der kreative Kopf der Linden Dudes aus Hannover

Als Junge war er schon Fan und hat selbst gespielt, heute gibt Torben Paradiek (40) Jungs Tipps, wie man den perfekten Korb wirft. Der Grafikdesigner aus Hannover ist Trainer bei den Linden Dudes und bringt sich mit seinem Knowhow im Verein ein. Und hat er erzählt, wie er das macht.

Hannover. Er weiß noch genau, wie ihn dieser Mann in den Bann gezogen hat: Torben Paradiek (40) war Grundschüler, als er auf die sportlichen Fertigkeiten von Basketball-Ikone Michael Jordan (60) aufmerksam geworden ist. 1992 war ein besonderes Jahr für den Profi der Chicago Bulls: In der Basketball-Profiliga NBA holte er den zweiten von drei aufeinanderfolgenden Meisterschaftstiteln, gewann außerdem mit der US-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Barcelona Gold.