„Man muss ständig damit rechnen, eingeschlossen zu sein“: Mieter in diesem Achtgeschosser an Meyers Garten haben inzwischen Sorge, den Aufzug zu nehmen. Doch viele von ihnen sind auf ihn angewiesen.

Seit Jahren macht der einzige Aufzug in einem achtgeschossigen Haus in Hannover-Misburg Probleme. Vermieter Vonovia hatte neue Technik einbauen lassen, doch die hat Macken – und immer wieder bleiben Mieterinnen und Mieter stecken. Jetzt will Vonovia das Problem grundsätzlich angehen.

