Aufzug kaputt: Schwerbehinderte Mieter in der List fühlen sich eingesperrt

Hannover. 94 Stufen sind es, die Edda Düselder überwinden muss, um in der List an die frische Luft zu gelangen. Seit einem Oberschenkelhalsbruch vor einem Jahr ist sie stark gehbehindert und auf einen Rollator angewiesen. „Ich gehe eigentlich nicht mehr raus in die Stadt“, erzählt die Rentnerin.

In ihrem Wohnzimmer in der Wedekindstraße in der List hängt eine Fotoleinwand: Hohe Meereswellen umtosen einen Leuchtturm. Doch bei der Rentnerin und vielen ihrer schwerbehinderten Nachbarn herrscht eher Ebbe, was die Stimmung angeht: Seit 17. Mai ist der Fahrstuhl kaputt. Am Mittwoch liefen die Reparaturarbeiten weiter. Am Nachmittag um 15.45 Uhr war der Aufzug noch immer außer Betrieb.

Der Hausverwalter, die Haack Verwaltungs GmbH in Hemmingen, ließ eine Anfrage, warum die Reparatur so lange dauert, unbeantwortet. Volker Neitzel, Fachanwalt für Mietrecht, hält die Einschränkung für die Anwohner für gravierend. „Es kommt eine Mietminderung von mindestens 15 Prozent infrage. Schließlich sind die Mieter in ihrer Freiheit erheblich eingeschränkt.“

Neffe muss für schwerbehinderten Onkel einkaufen

Ein Nachbar (69) von Edda Düselder, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, erzählt: „Ich habe die Hausverwaltung am 16. Mai über verdächtige Geräusche im Fahrstuhl informiert. Es hat sich angehört, als ob die Kabine an den Führungsschienen schrammt.“ Einen Tag später sei der Aufzug außer Betrieb genommen worden.

Kann seit Wochen kaum aus dem Haus: Edda Düselder lebt im fünften Stock. Sie kann nur unter großen Schmerzen treppauf gehen. Weil der Aufzug kaputt ist, muss sie meistens in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung bleiben. © Quelle: Rainer Dröse

Nachbarn können sich nicht im Hof treffen

Der Mieter kann sich wegen einer Muskelschwäche nur mit Rollator fortbewegen. „Mein Neffe kauft für mich ein“, erzählt er. Im Hof steht ein blaues Zelt. Das habe er sich mit einigen Nachbarn angeschafft, dort traf man sich auf einen Kaffee zum Plausch. Edda Düselder war auch mit dabei. Seit dem 17. Mai finden die Kaffeerunden nun nicht mehr statt. „Das Schlimme ist die Isolation“, sagt sie. Seit sie nicht mehr nach draußen könne, rauche sie mehr. „Und ich versuche, viel zu schlafen.“ Man bekomme überhaupt keine Information, wann der Fahrstuhl wieder funktioniere werde, klagt die Mieterin. Der Not gehorchend macht sie einmal die Woche einen Einkauf. „Runtergehen ist kein Problem.“ Aber das Aufwärtssteigen auf der Treppe bereite ihr große Schmerzen und es dauere mindestens 20 Minuten.

Rollstuhlfahrerin kann Haus nicht mehr verlassen

Immerhin kann sie das Haus für die nötigsten Erledigungen verlassen. Für Rollstuhlfahrerin Agnes Mainczyk (71) ist es noch schlimmer: „Was ist das für ein Leben, wenn man das Haus nicht verlassen kann?“, meint sie. Essen auf Rädern bringt ihr einmal am Tag eine Mahlzeit.

