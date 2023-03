﻿Augeninfektion: David Hasselhoff muss auch Konzert in Hannover absagen

Die komplette Tournee von David Hasselhoff muss aufgrund einer Augenerkrankung des Künstlers abgesagt werden. Auch der in der Swiss-Life-Hall geplante Auftritt in Hannover fällt aus. Der 70-Jährige kündigte allerdings schon eine Rückkehr auf die Bühne an.

Hannover. Mit seiner Tour „Party your Hasselhoff“ durch zehn Städte wollte der David Hasselhoff in Deutschland, Österreich und der Schweiz auftreten. Am Sonnabend, 18. März, war auch ein Auftritt in der Swiss-Life-Hall in Hannover geplant.

Jetzt musste der Schauspieler und Entertainer die komplette Tour absagen – aufgrund einer Augenerkrankung, die bis zum Tourstart nicht geheilt sein wird.

David Hasselhoff nach Tourabsage: „Ich komme wieder...“

Hier das Statement von Hasselhoff zur Absage: „Liebe Fans, ich habe mich so darauf gefreut, in zwei Wochen mit euch Party your Hasselhoff zu feiern. Es sollte getanzt, mitgesungen und gefeiert werden – etwas, das wichtiger denn je geworden ist... Leider bin ich an einer ernstzunehmenden Augeninfektion erkrankt, die es mir unmöglich macht, eine solche Show auf die Bühne zu stellen, die ihr alle verdient habt... Eure Rückerstattung wird über die Zahlungsmethode abgewickelt, die ihr zum Zeitpunkt des Kaufs verwendet habt. Wendet euch dazu an die Vorverkaufsstelle, an der ihr eure Tickets erworben habt. Love, David. P.S.: Ich komme wieder...“