﻿„Völlig aus der Zeit gefallen“: Stadt Hannover lässt Schmalspur-Radweg pflastern

War da nicht was mit Verkehrswende? An der Herschelstraße, wo die Bahn eine Mauer sanierte, ließ die Stadt Hannover auch einen Radweg neu pflastern. Der ist sogar schmaler als vor dem Umbau. Der Radfahrerclub ADFC ist empört. Die Standards seien längst andere.

Hannover. Über Monate mussten Radfahrer an der Herschelstraße Geduld mitbringen. Weil die Deutsche Bahn eine Stützmauer am Bahndamm erneuerte und dafür auch den Bürgersteig aufgerissen hatte, mussten diese stadtauswärts Richtung Hannovers Nordstadt umständlich die Fahrbahnseite wechseln. Wer gehofft hatte, dass sich die Monate mit Einschränkungen am Ende lohnen würden, wurde jedoch enttäuscht.

Der neu gepflasterte Radweg weicht erheblich von den heutigen Empfehlungen für Radverkehrsanlagen ab, die zu einer Breite von zwei Metern raten. Der heutige Radweg ist sogar schmaler als der, den es vor dem Umbau gab.

1,60 statt 1,85 Metern: Neuer Radweg schmaler als vorher

Vor den Baumaßnahmen gab es nach Angaben der Stadt einen auf die Fahrbahn aufgemalten Schutzstreifen, der eine Breite von 1,85 Metern hatte. Heute liegt diese überwiegend bei 1,60 Metern. Sofern man die jeweils 20 Zentimeter breiten Randsteine mitzählt, die den Radweg begrenzen. Punktuell an Engstellen ist der neue Radweg laut Stadtsprecherin Olja Yasenovskaya sogar nur 1,50 Meter breit.

Deutliche Kritik gibt es dafür vom Fahrradclub ADFC. „Vor dem Hintergrund der angepeilten Verkehrswende ist dieses Ergebnis absolut ernüchternd“, sagt ADFC-Vorstandsmitglied Dirk Hillbrecht. Seiner Einschätzung nach hat sich „mal wieder der Radverkehr dem Autoverkehr unterordnen müssen“, weil sich die Stadt nicht getraut habe, Parkplätze zu entfernen und die Breite der Fahrbahn so anzupassen, dass daneben sowohl der Rad- als auch der Fußverkehr ausreichend Platz finden.

Engstellen: Experten empfehlen Einschränkungen für Autos

Hillbrecht verweist auf die schon seit 2010 gültigen Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, die die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) erarbeitet hat und die als Richtschnur für Planer in Deutschland dienen. Selbst dieses schon 13 Jahre alte Werk definiert als Standard bereits eine Breite von zwei Metern und nur in Ausnahmefällen von 1,60 Metern.

Und mittlerweile hat auch die Forschungsgesellschaft erkannt, dass das für das Erreichen eines umwelt- und klimafreundlicheren Verkehr nicht mehr ausreicht. Im Dezember hat sie ein neues Positionspapier vorgelegt, in dem sie darauf verweist, dass die zwei Meter Breite als Mindestmaß anzusehen seien und „möglichst breiter“ gewählt werden sollten. Die Breite von 1,60 Metern sei „nicht mehr anzuwenden“. Das sei notwendig, „um objektive und subjektive Sicherheit und damit eine gesteigerte Nutzung von Radverkehrsanlagen zu gewährleisten“. An Engstellen seien „bei Bedarf Einschränkungen für den Kraftfahrzeugverkehr umzusetzen“, heißt es im aktuellen Papier der FGSV.

Stadt: Grundsätzlich neue Aufteilung „nicht verhältnismäßig“

Als dieses im Dezember 2022 vorgelegt wurde, waren die Arbeiten an der Mauer am Bahndamm an der Herschelstraße zwar schon so gut wie abgeschlossen. Allerdings hätte die Stadt laut ADFC-Vorstandsmitglied Hillbrecht bereits zum Zeitpunkt der Abstimmung der Planungen mit der Deutschen Bahn wissen müssen, dass die Verkehrswende mit 1,60 Meter breiten Radwegen nicht zu schaffen ist. „Solche Breiten sind einfach völlig aus der Zeit gefallen“, ärgert er sich.

Die Stadt hingegen ist auf dem Standpunkt, dass die Situation nach dem Umbau für Radfahrer und Fußgänger spürbar besser ist als vorher. Statt eines schmalen Notgehweges stünden Fußgängern nun immerhin 1,80 Meter auf dem Bürgersteig zur Verfügung. Der Radverkehr werde nicht mehr auf der Fahrbahn, sondern ebenfalls auf dem Bürgersteig geführt. „Mehr Raum für Verbreiterung steht nicht zur Verfügung“, sagt Sprecherin Yasenovskaya. Dafür wäre „eine grundsätzlich neue Raumaufteilung“ erforderlich. Aus Sicht der Stadt bei der Sanierung der Stützwand „nicht verhältnismäßig“.