﻿Aus für Lehrte und Nordstadt: KRH-Aufsichtsrat beschließt neue Strategie

Das Krankenhaus in Lehrte wird geschlossen, genauso wie das Nordstadt-Krankenhaus in Hannover: Der Aufsichtsrat des Klinikums Region Hannover (KRH) hat weitreichende Entscheidungen für die Zukunft getroffen.

Hannover. Das in finanziellen Schwierigkeiten steckende Klinikum Region Hannover (KRH) wird das Krankenhaus in Lehrte schließen und in ein Medizinisches Versorgungszentrum mit einer verbesserten Notfallversorgung umwandeln. Lehrte soll ins Krankenhaus Großburgwedel aufgehen, dafür werden zunächst Interimsbauten geplant. Das Nordstadtkrankenhaus wird ins Siloah integriert, dafür ist ein Erweiterungsbau geplant. Der Standort Laatzen wird verkleinert, dort ist künftig nur noch eine Grund- und Regelversorgung vorgesehen. Das sind die wesentlichen Punkte der Medizinstrategie 2030, die der Aufsichtsrat am Donnerstagmittag beschlossen hat.