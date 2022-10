﻿Schnellweg ausbauen – oder lieber nicht? So diskutieren die HAZ-Leserinnen und -Leser

Der geplante Ausbau des Südschnellwegs in Hannover erregt weiter die Gemüter der HAZ-Leserinnen und Leser. Soll er genehmigt werden, oder nicht? Die Standpunkte klaffen weit auseinander.

Foto der Leinemasch, aufgenommen mit einer Drohne südlich des Schnellwegs. Noch lassen sich die Bäume bewundern, die langsam ein farbiges Blätterkleid bekommen. Neben den natürlichen Farbtupfern machen auch "Die Blaue Brücke" und der Kiosk am Dreicksteich das Bild bunt.

Hannover. Was soll mit dem Südschnellweg in Hannover passieren. Soll er, wie geplant ausgebaut und an den zusätzlichen Verkehr angepasst werden? Oder ist das Projekt unvereinbar mit dem Schutz von Umwelt und Klima? Die Leserinnen und Leser sind unterschiedlicher Meinung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die demokratische Legitimation fehlt“

Zum Kommentar "Fertigmachen zum Abrüsten": Nein, so einfach ist es dann doch nicht. Wer sich hinstellt und behauptet, das Südschnellwegprojekt sei "demokratisch legitimiert", müsste dann auch Ross und Reiter benennen. Welches Parlament war damit befasst, das einen verbindlichen Beschluss zur Änderung der Planung hätte beschließen können?

Die Antwort lautet: keins. Das Projekt wird als Instandhaltung betrachtet, es ist also behördliches Handeln auf verschiedenen Ebenen, bei dem man ohne besonderen Auftrag mal eben die Kapazität und Breite dieser Straße erhöht. Seine Legitimation ergibt sich aus dem allgemeinen gesetzlichen Auftrag, die Straßen in Ordnung zu halten, und der Zuweisung von Haushaltsmitteln durch den Bundestag ans Verkehrsministerium.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie viele Bäume deswegen gefällt werden, wie breit die Straße tatsächlich gebaut werden sollte, ob es stattdessen auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung getan hätte, das haben Fachleute in Behörden entschieden. Die sind – auch wenn irgendwo oben drüber ein gewählter Minister sitzt – nicht demokratisch legitimiert, sondern handeln (mehr oder weniger) nach (mehr oder weniger) verbindlichen Regeln. Sie haben Ermessensspielräume und nutzen die auch.

Interessant ist obendrein, wo diese Regeln herkommen. Die schon gelegentlich besprochene Autobahnrichtlinie, nach der hier gebaut werden soll, obwohl man offenbar darüber streiten kann, ob sie angewendet werden muss, wurde vom FGSV e.V. erstellt, einem Verein, der Expertenzirkel organisiert. Die TU Berlin hat das Wirken dieses Vereins umfänglich unter die Lupe genommen. Kurz zusammengefasst: Obwohl die Entscheidungen dieses Gremiums unser aller tägliches Leben sehr spürbar betreffen, ist daran rein gar nichts demokratisch legitimiert.

Tatsächlich spricht einiges dafür, dass wir es beim Thema Südschnellweg mit einer Automobilokratie zu tun haben, zu deren Entscheidungen die befassten demokratischen Gremien dann noch Ja und Amen sagen dürfen (oder auch was anderes, interessiert eh nicht). Da erscheint mir jede Form des Protestes nachvollziehbar.

Jan Krüger, Hannover

„Wir brauchen nicht mehr Straßen“

Grundsätzlich ist es natürlich nur zu begrüßen, wenn in einer politischen Auseinandersetzung zur Mäßigung aufgerufen wird, wie es Felix Harbart in seinem Kommentar "Fertigmachen zum Abrüsten" tut. Allerdings ist es zu kurz gesprungen, beiden Seiten in der Debatte um den Ausbau des Südschnellwegs gute Argumente zu attestieren und schließlich zur Umsetzung der gefassten Beschlüsse zu raten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn zu Recht werden die Planungen als „aus der Zeit gefallen“ eingeordnet, auch wenn nicht näher betrachtet wird, was genau diese Formulierung eigentlich bedeutet. Tut man dies, wird man feststellen, dass die beiden Standpunkte eben nicht mit gleichermaßen guten Argumenten untermauert sind. Würden die aktuellen Planungen aus der Landesstraßenbaubehörde umgesetzt, bedeutete dies keineswegs die Verbesserung von Verkehrsfluss und Sicherheit, sondern zehn Jahre Baustelle mit massiver Beeinträchtigung des Verkehrs.

Und nach dieser Zeit? Befinden wir uns jenseits des Jahres 2030, und wir wissen, dass wir unsere Mobilität aufgrund der Klimakrise bis dahin anders organisiert haben müssen. Das Klimaneutralitätsziel von Stadt und Region trägt dem auch eindeutig Rechnung. Das bedeutet, dass der aktuelle Pkw-Bestand keineswegs durch E-Autos ersetzt werden kann und ansonsten alles bleibt, wie es ist. Vielmehr müssen wir den Autoverkehr auf die Hälfte reduziert haben, den Pkw-Bestand auf ein Drittel. Unsere Mobilitätsanforderungen erfüllen ein gut ausgebautes System des öffentlichen Verkehrs, einschließlich flexibler Bedarfsverkehre, ein gut ausgebautes Radwegenetz oder eine Mischung aus allen Verkehrsmitteln. Auch der Güterverkehr ist wieder stärker auf die Schiene verlagert.

Für dieses Szenario, für das es nach allen Erkenntnissen der Wissenschaft keine Alternative gibt, brauchen wir dann nicht mehr Straßen. Es reicht der bisherige Stand, an vielen Stellen ist sogar ein Rückbau nötig. Autobahnähnlich ausgebaute „große Transitstrecken“, wie der Autor die Schnellwege beschreibt, bringen viel zu viele Autos in die Stadt. Deshalb ist der bisher geplante Ausbau aus der Zeit gefallen, deshalb muss er beschränkt und die frei werdenden Mittel in den Ausbau des öffentlichen Verkehrssystems, des Schienennetzes und der Radinfrastruktur investiert werden.

Es ist zwar richtig, dass die Gesellschaft darauf vertrauen können muss, dass demokratisch getroffene Entscheidungen auch umgesetzt werden. Aber gilt dies nicht umso stärker für so wichtige Entscheidungen wie das Pariser Klimaabkommen? Und sollte es zum demokratischen Prozess nicht genauso gehören, politische Entscheidungen ebenso demokratisch überdenken und korrigieren zu können?

Stephan Barlag und Johanna Gefäller, Parents for Future, Hannover

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktivisten von „Ende Gelände“ stehen auf einem Baumhaus in unmittelbarer Nähe zum Südschnellweg. Die Aktivisten haben mehrere Bäume am Südschnellweg in Hannover besetzt. Sie wollen anstehende Rodungsarbeiten für den Ausbau des Schnellwegs verhindern. © Quelle: Julian Stratenschulte

„Neubewertung der Ausbaupläne nötig“

Zum Artikel "Onay hofft auf ,politische Lösung'": Mit juristischer Finesse prüft die Polizei, ob die Baumhäuser in der Leinemasch "bauliche Anlagen" im Landschaftsschutzgebiet und damit verboten sein könnten. Wenn das Thema nicht so traurig wäre, wäre es ja zum Lachen: Was, bittes schön, ist denn dann der im Landschaftsschutzgebiet geplante Straßenbau?

Aber im Ernst: Wir von den Grandparents for Future fordern nachdrücklich ein Moratorium für den Ausbau des Südschnellwegs und eine klimaadäquate Neubewertung durch die neue Landesregierung und Neuverhandlungen mit dem Bund.

Monika Zoege, Hannover

„Volksstimme wird von Dummheit geleitet“

Zur Umfrage "Aktivisten haben in Hannover Bäume besetzt, um den Ausbau des Südschnellwegs zu verhindern. Was halten Sie von diesem Protest?": Es ist erbärmlich. Die Umfrageergebnisse zur Frage des Tages lässt erschreckende Rückschlüsse zu. Eine derartige Meinungsdichte lässt den Verdacht auf einen politischen Rechtsruck auch in unserer deutschen Gesellschaft zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Volksstimme ist offensichtlich von mangelnder Reflexion oder einfacher gesagt von unsäglicher Dummheit geleitet. Die exemplarische Tragweite des Vorhabens Ausbau des Südschnellwegs wird offensichtlich nicht gesehen und das in einer Zeit, in der wir alle sensibilisiert sein sollten durch zeitnahe globale Entwicklungen. Ebenso erschreckend ist die Vorgehensweise etablierter Politiker, sei es regional oder bundesweit.

Norbert Basner, Langenhagen

„Abgeholzte Bäume ersetzen“

Zur Berichterstattung über das Thema Südschnellwegausbau allgemein: Ein wesentlicher Teil der Verbreiterung das Südschnellwegs ergibt sich aus der Forderung, in jeder Richtung eine Standspur auszuführen. Die Standspur führt nicht zu einer umweltschädlichen Erhöhung des Verkehrsaufkommens. Sie dient dazu, dass im Falle eines Schadens an einem Auto dieses auf die Standspur ausweichen kann und dadurch ein Stau vermieden wird. Dies ist besonders wichtig während des Pendelverkehrs in der Berufszeit.

Die Verbreiterung der Straße erfordert die Abholzung vieler Bäume und die Entfernung von Sträuchern. Diesem ökologischen Nachteil kann dadurch begegnet werden, dass an anderer Stelle die gleiche Menge oder mehr wieder angepflanzt wird. Insofern spricht kein wesentliches Argument dagegen, den Südschnellweg so schnell wie möglich zu realisieren wie geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Prof. Dr. Gunther Ganzloser, Hannover

Protest: Das Bündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs ruft zur Demo auf. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Zu viel Raum für Gegner und Proteste“

Seit geraumer Zeit wundere und ärgere ich mich über Ihre Berichterstattung über das Thema Südschnellwegausbau. Mir geht es dabei um einen offensichtlichen Mangel an journalistischer Objektivität und Neutralität, die ich von einer seriösen Redaktion erwarte. Es ist unübersehbar, dass hier intensiv die Ansicht der Gegner des Ausbaus unterstützt wird, die Proteste nicht nur unverhältnismäßig breit dargestellt, sondern geradezu angestachelt werden. Die Berichterstattung erweckt zunehmend den Eindruck, dass es sich bei den Ausbaugegnern um eine sehr große Menschenmenge handelt, ja möglicherweise sogar um die Mehrheit der Regionseinwohner. Vermutlich könnte das real ja ganz anders sein, wie die tatsächliche Zahl der Gegner und Aktivisten, die Sie selbst veröffentlichen, nahelegt.

Helge Amtenbrink, Hannover

„Verbindung von A­ 2 zur A 7 überdenken“

Warum muss der Schnellweg eigentlich mit einem riesigen Aufwand erhalten bleiben? Ich erinnere mich, dass in den Sechzigerjahren einmal über eine Südverbindung von der Autobahn A 2 im Bereich Herrenhausen zur Autobahn A 7 im Bereich Pattensen nachgedacht wurde. Warum kann man diese Idee nicht wieder aufgreifen? Der Aufwand für die Sanierung des Schnellweges ist riesig, die Bauzeit ist sehr lang, und damit sind die Behinderungen im südlichen Bereich von Hannover unerträglich. Warum geht man nicht den mal angedachten Weg?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gerhard Biester, Gehrden

„Rechtsverbindliche Entscheidung liegt vor“

Zum Artikel "Schnellwegausbau: Frevel oder unverzichtbar?": Nun liegt seit einiger Zeit eine Planung für den Südschnellweg vor, die den Vorgaben entspricht, die beklagt wurde, und über die Gerichte geurteilt haben. Das Ergebnis nennt man Baugenehmigung, mit all den Vorgaben, die bei der Umsetzung des Vorhabens zu beachten sind. Vom Resultat her liegt also eine nach den bestehenden Regeln, Vorschriften und Gesetzen rechtsverbindliche Entscheidung vor.

Für mich bedeutet, in einem Rechtsstaat zu leben (auch), dass politisches, gesellschaftliches und planerisches Handeln dann Bestand hat, wenn alle Prüfungen abgeschlossen, alle Gutachten vorgelegt wurden. Was würde es für ein verlässliches staatliches Handeln bedeuten, wenn nach Ende des Genehmigungsverfahrens, wer auch immer es versucht, die gefundenen rechtssicheren Lösungen infrage gestellt werden?

Norbert Lübke, Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Aufforstung im Westen der Region“

Der Autoverkehr wird weiter zunehmen. Auch E-Pkw und Wasserstoff-Lkw benötigen in Zukunft Straßen. Deshalb ist es richtig, auszubauen und bei einem so großen Projekt wie dem Südschnellweg nicht zu kleckern, sondern zukunftsweisend das Richtige zu tun. Die Umweltschützer und die vermummten Demonstranten wären klug, wenn sie diese Situation nutzen würden, um ein viel größeres Rad zu drehen:die Aufforstung der vielen Grünflächen im Westen der Stadt und der umliegenden Städte zu einem neuen Stadtwald, als grüne Lunge der Region.

Regionspräsident Krach sollte sich bei den Bürgermeistern der betreffenden Städte für eine zweite Eilenriede einsetzen und damit den Klimaschutz wirklich voranbringen. Er könnte beweisen, dass er nicht nur Sprüche macht, sondern Tatkraft zeigt.

Walter Heitmüller, Hannover

Von Redaktion