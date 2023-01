Ein lächelnder Schneemann im Wald: Zum Rodeln, Spazieren und Toben im Schnee ist ein Ausflug in den Deister hervorragend geeignet – wenn das Wetter mitspielt.

Sobald die erste Schneeflocke fällt, zieht es vor allem Kinder und natürlich auch Erwachsene raus in die Natur. Am Wochenende soll es schneien – perfekt für einen winterlichen Familienausflug. Hier finden Sie Tipps für Ausflugstipps in Hannover und Umgebung.

