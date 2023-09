﻿Diese zehn Kneipen und Bars sollten Studierende in Hannover kennen

Hannover. Abends auf ein Bier mit den Kommilitonen und Kommilitoninnen, aber keinen Plan wohin? In diesen zehn Kneipen und Bars sollten alle Studierenden in Hannover mal gewesen sein.

Kuriosum

Das „Kuriosum“ befindet sich direkt in Uninähe am Schneiderberg in der Nordstadt. © Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Die etwas andere Bar befindet sich am Schneiderberg ganz in der Nähe der Hauptmensa. Das „Kuriosum“ bietet eine bunte Mischung, die das besondere Ambiente ausmacht: Mal tritt ein Comedian auf, dann ist Zeit für den Akusticlub oder alle zwei Wochen das Tablequiz. Aber auch, wenn gerade mal keine Veranstaltung stattfindet: auf eine Weinschorle oder eine Currywurst lohnt sich der Besuch in der Kultkneipe allemal.

Hanomacke

Hannovers bekanntestes Studierendencafé, die Hanomacke auf dem Conti-Campus. © Quelle: Philipp Von Ditfurth (Archiv)

Das studentische Café auf dem Conti-Campus ist die beste Adresse, wenn es um ein After-Uni-Bier geht. Hier kann man auch mal ungeniert auf den Sofas abhängen. Abends wird das Café oft zur Kneipe. Zu Veranstaltungen wie Fachschaftspartys oder einer gemütlichen Krökelrunde kommen auch Studenten und Studentinnen von anderen Universitäten gern.

Spektakel

Daniel Siebert zapft im „Spektakel“ verschiedene Biersorten. © Quelle: Christian Behrens

„Das Wohnzimmer der Oststadt“, so nennt sich selbst das „Spektakel“ an der Flüggestraße. In der urigen Kneipe gibt es zum Bier vom Fass hausgemachte Baguettes. Wem das nicht schmeckt, der kann Pastagerichte zum Getränk genießen.

Bronco’s

Ein Gefühl wie auf dem Kiez in Berlin-Friedrichshain gibt es in der Szenebar „Bronco’s“ am Schwarzen Bären. © Quelle: Martin Voss (Archiv)

Ein Gefühl wie auf dem Kiez in Berlin-Friedrichshain gibt es in der Szenebar „Bronco’s“ am Schwarzen Bären: Mit einem Moscow Mule lässt es sich in der Lounge im Siebzigerjahre-Look stilvoll entspannen. DJs locken von donnerstags bis samstags auf die übersichtliche Tanzfläche. Dazu gibt’s Lindener Spezial und hausgemachten Ingwerschnaps.

Goldfisch Bar

Die „Goldfisch Bar“ in der Südstadt punktet mit einer vielfältigen Auswahl an Cocktails. © Quelle: Christian Behrens

Darf es eine Piña Colada sein? Oder doch lieber was spezielleres wie den „Journalisten“? Die „Goldfisch Bar“ in der Südstadt punktet mit einer vielfältigen Auswahl an Cocktails. Montags bis freitags von 18 bis 12.30 Uhr kann man diese in der Happy Hour für 6 Euro genießen. Dazu gibt’s Fingerfood und kleine Snacks. Und wen der große Hunger plagt: Im „Goldfisch“ gibt es auch Tapas, Burger und Flammkuchen.

Onkel Ollis

Gegenüber der Lutherkirche liegt „Onkel Ollis“, der so viel mehr ist als ein normaler Kiosk. © Quelle: Katrin Kutter

Gegenüber der Lutherkirche liegt der Laden, der so viel mehr ist als ein normaler Kiosk. Abends sieht es oft so aus, als ob der ganze Stadtteil zu Besuch bei „Onkel Ollis“ ist. Wieso? Im Kiosk gibt es über 200 Biersorten und etwa 100 Limonaden. Ob das Weg-Bier oder eine hopfenreiche Weltreise, Onkel Olli hat alles da. Mit diesem Angebot können nicht viele Kneipen mithalten. Mittlerweile gibt es auch hauseigenes Bier unter dem Namen „Nordstadt braut“. Die Genossenschaft lässt Sorten wie Pils, Radler mit Rhabarberlimo und Märzen im Harz brauen. Ab und an gibt es das Craftbier auf Veranstaltungen auch vom Fass.

Centrum

In der Bar „Centrum“ gibt es neben alkoholischen Getränken fast alle Hauptgerichte auch in einer vegetarischen und veganen Variante. © Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Highlight am Lindener Marktplatz: In der Bar „Centrum“ gibt es außer alkoholischen Getränken fast alle Hauptgerichte auch in einer vegetarischen und veganen Variante. In Feierlaune kommt man beim Karaokeabend oder beim Frühschoppen. Vor allem an lauen Sommerabenden ist die Bar bei jungen Menschen beliebt – allerdings freuen sich die Anwohner, wenn es zu später Stunde nicht allzu laut vor dem Lokal ist.

Lindwurm

Wenn es zum Limmern zu kalt ist, treffen sich die Studierenden lieber in der Bar „Lindwurm“ nahe der Faust. © Quelle: Philipp Von Ditfurth (Archiv)

Wenn es zum Limmern zu kalt ist, treffen sich die Studenten lieber in der Bar „Lindwurm“ nahe dem Kulturzentrum „Faust“. Außergewöhnliche Biercocktails wie das Ginger Bier, Mojito Bier und das Pils Colada stehen auf der Karte, sowie auch klassische Cocktails wie der „Sex an der Leine.“

Heaven

Wirt der Woche: Pablo Bayir ist Barkeeper im „Heaven“. © Quelle: Ralf Decker (Archiv)

Im „Heaven“ gibt’s etliche leckere Cocktails in der Happy Hour für nur 4,90 Euro. Im Sommer kann man einen Drink der Wahl auf der hauseigenen Terrasse mit Blick auf den Weißekreuzplatz genießen. Durch die Nähe zu den Clubs am Raschplatz eignet sich die Bar perfekt zum Vorglühen. Wer dann noch keine Lust hat, mit dem Trinken aufzuhören: Cocktails gibt es auch to go.

The Harp

In dem Irish Pub „The Harp“ wird im rustikalen Ambiente jede Woche eine andere ausgefallene „Ehrenburger“-Kreation serviert. © Quelle: Rainer Droese (Archiv)

Burger- und Bierliebhaber zieht es an den Schwarzen Bären in Linden-Mitte: In dem Irish Pub „The Harp“ wird im rustikalen Ambiente jede Woche eine andere ausgefallene „Ehrenburger“-Kreation serviert. Diese tragen Namen wie „Harpcore“ und „Sir Lunch a Lot“. Dazu schmeckt ein typisch irisches Dunkelbier – oder eines der vielen Craft Beers direkt aus Hannover. Dazu läuft deftiger Irish Folk, Punk und Rock.

