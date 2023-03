﻿ Ausstellung in Hannover-List: Landschaftsmaler trifft Bildhauer

Hannover. Idylle, Licht und viel Natur: Der Kunstladen zeigt aktuell eine Ausstellung von Landschaftsgemälden und Skulpturen zweier Künstler, die die Verbundenheit zum Wald eint.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die riesigen Bilder von Burkhard Kern versprechen dem Betrachter, den Wald mit einem Mittendrin-Gefühl erleben zu können. Ihn zeichnet eine Detailfreudigkeit aus, die an den Naturalismus anknüpft und mit welcher er anregende Idyllen kreiert. Ihm zur Seite steht in der Ausstellung der junge Bildhauer Niclas Papke, der sein Atelier mitten im Wald hat und so ebenfalls einen starken Bezug zu Wald und Holz mitbringt – auch wenn in der Ausstellung ferner Skulpturen aus Bronze zu sehen sein werden.

Wer die Bilder und Skulpturen sehen will, kann sich unter kr@kunstladen.com für die Veranstaltung anmelden. Die Ausstellung ist ab Sonnabend, 1. April, bis einschließlich 29. April im Kunstladen an der Lister Straße 3 in der Nähe des Lister Platzes zu sehen. Die Öffnungszeiten sind von Mittwoch bis Freitag zwischen 15 und 19 Uhr sowie sonnabends zwischen 13 und 19 Uhr. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der Website des Kunstladens.