﻿Bilder aus einer „Welt der Träume“: Wie Kriegsflüchtling Kamel Al Hutaimi in Hannover zum Künstler wurde

Kamel Al Hutaimi war Betriebsleiter in Syrien, ehe ihn der Krieg aus der Heimat vertrieb. Nun lebt der 52-Jährige in Hannover – und hat während der Corona-Pandemie seine künstlerische Seite entdeckt. Mit seinen Bildern möchte er den Menschen Mut machen.

Hannover. Menschen am Meer, eine Blumenvase, ein Granatapfel oder das Neue Rathaus – die Welt, die Kamel Al Hutaimi auf seinen Bilder malt, ist bunt. Es ist eine „Welt der Träume“. So lautet auch der Titel seiner Ausstellung, die aktuell in Hannover gezeigt wird. Zuletzt war sie im AWO-Beratungszentrum in Linden zu sehen. Für eine weitere Station im Dezember wird noch ein passender Ort gesucht.

Al Hutaimis Bilder stehen im Gegensatz zu der Welt, aus der er gekommen ist – dem Krieg in Syrien. Ein Bild zeigt einen Menschen, der vor einem düsteren, rauen Meer sitzt, der Wind weht ihm durch die Haare. Links neben ihm befindet sich ein roter Regenschirm. Der symbolisiere die Hoffnung, sagt der Künstler. „Dieses Bild gehört uns Flüchtlingen.“

Seit 2014 in Hannover

In Syrien war Kamel Al Hutaimi Betriebsleiter eines großen Unternehmens. Lust zum Malen hatte er dort eigentlich nie, weil er so viel arbeitete. Als der Krieg ausbrach und ihm bewusst wurde, dass dieser länger andauern würde, floh er. 2014 kam er in Hannover an. An den Tag kann er sich noch genau erinnern. „Es war mein 44. Geburtstag.“

Kunst an einem ungewöhnlichen Ort: Der syrische Maler Kamel Al Hutaimi hat seine Werke im AWO-Beratungszentrum in Linden ausgestellt. © Quelle: Tobias Wölki

Heute ist Al Hutaimi 52 Jahre alt, hat sieben Kinder und lebt mit seiner Familie in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Er hat hier eine Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten abgeschlossen – und während der Corona-Pandemie damit begonnen, Bilder zu malen. Freunde hatten ihn dazu ermuntert, so gegen die Langweile im Lockdown anzugehen. Mehr als 100 Bilder sind seitdem entstanden. Die Ausstellung „Welt der Träume“ ist bereits seine siebte.

Kunst an einem ungewöhnlichen Ort

Vor Kurzem hing das Bild mit dem roten Regenschirm neben etwa 20 anderen im Beratungszentrum für Integrations- und Migrationsfragen der AWO Region Hannover in Linden. Es war nicht gerade ein klassischer Ort für eine Ausstellung. Hier kamen Menschen hin, die Hilfe und Beratung suchten – und keine Malerei. Trotzdem freut sich Al Hutaimi, wenn er mit seiner Kunst gute Laune verbreiten kann. „Die Menschen sollen sich ein bisschen Zeit für die Bilder nehmen“, sagt er. „Wenn es ihnen gefällt, reicht das.“

Auch dieses Bild vom Neuen Rathaus in Hannover hat der syrische Künstler Kamel Al Hutaimi gemalt. © Quelle: Tobias Wölki

Um noch mehr Menschen mit seinen Werken zu berühren, hat der Künstler vor Kurzem einen TikTok-Kanal erstellt, auf dem er zeitweise täglich live gemalt hat. Jedoch musste er schnell einsehen, wie schnelllebig soziale Medien sind. Täglich zu malen, habe ihm mental nicht gutgetan, sagt er. Knapp 30 kleine Bilder sind so entstanden, die er aber trotz vieler Anfragen lieber nicht verkaufen möchte, weil sie nur auf die Schnelle entstanden seien. Und so wird auf seiner Staffelei mit der Sonnenblume und dem roten Vorhang im Hintergrund nun nur noch einmal in der Woche live gemalt, an den anderen Tagen schreibt er kalligrafisch Namen auf Arabisch, diskutiert oder bastelt mit einfachsten Materialien.

So verschieden wie die Menschen, die die Bilder ansehen, sollen auch die Bilder selbst sein. Er habe viele Künstler gesehen, die mit ihrer Kunst nur einen Stil verfolgen. „Wenn hundert Menschen die Ausstellung besuchen, bleiben jedem vielleicht ein bis zwei Bilder im Kopf“, sagt Al Hutaimi. Durch die Vielfalt der Bilder möchte er alle Menschen abholen.

„Ich gebe niemals auf“: Kamel Al Hutaimi hat bereits mehr als 100 Bilder gemalt. © Quelle: Tobias Wölki

Theoretisch stehen alle Bilder, die in seiner aktuellen Ausstellung zu sehen sind, zum Verkauf. Obwohl es bereits seine siebte Ausstellung ist, hat er allerdings noch kein Bild verkauft. 200 bis 800 Euro sind auch ein Preis, den sich nicht jeder leisten kann. Was dem hannoverschen Künstler allerdings viel wichtiger ist: mit seinen Bildern Welten und Menschen zu vereinen.

Von Rieke Duhm