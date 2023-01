﻿Wanderausstellung „Youniworth“ macht im Gymnasium Limmer in Hannover Station

Wie wollen wir zusammenleben? Bei der Wanderausstellung „Youniworth“ im Gymnasium Limmer kommen junge Einwanderinnen und Einwanderer in Videoclips zu Wort.

Hannover. Wie wollen wir zusammenleben? Um diese Frage kreist die Wanderausstellung "Youniworth" der Jugendmigrationsdienste, die noch bis zum 27. Januar im Gymnasium Limmer zu sehen ist. An sieben multimedialen Stationen geht es um Wörter, die längst zu unserem Alltag gehören wie "Tee", Tollpatsch" und "Schal", aber ihre Ursprünge nicht im Deutschen haben. In kurzen Videos erzählen junge Einwanderinnen und Einwanderer wie Bernadette über ihr Leben. Sie lebt im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach, ihre Wurzeln im Kongo hat und gerade ein duales Studium in Gesundheits- und Pflegemanagement. Es geht um Toleranz und den Abbau von Vorurteilen, um Verbindendes.

Wo kommen Alltagsbegriffe her? Das Wort Tee aus dem Chinesischen, Schal eigentlich aus dem Persischen, wie die Ausstellung aufzeigt. © Quelle: Christian Behrens

Onay: Brandanschlag von Solingen hat sich ins Gedächtnis gebrannt

„Wie wollen wir zusammenleben? Das ist auch die Frage, die wir uns in Hannover seit Langem stellen“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) bei der Ausstellungseröffnung am Montag. Er sei nicht immer 42 Jahre alt, sondern auch mal Kind gewesen. Damals habe es den Brandanschlag von Solingen gegeben: Vier junge Männer aus der Neonazi-Szene warfen vor 30 Jahren einen Brandsatz in ein ein Mehrfamilienhaus, fünf Menschen mit türkischen Migrationshintergrund, darunter auch Kinder, starben, 17 weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Dieser Anschlag habe sich ihm ins Gedächtnis gebrannt, erzählt der OB. Er sei ein Beispiel dafür, dass gegen Menschen, die anders aussähen, einen anderen Namen oder eine andere sexuelle Orientierung hätten, eben auch sehr oft Feindlichkeit entstehen könnte. Beim Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft gehe es eben nicht um Integration, sondern um echte Teilhabe.

Es geht um Teilhabe, nicht um Integration: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay bei der Ausstellungseröffnung im Gymnasium Limmer. © Quelle: Christian Behrens

Gordon Braun von der Arbeiterwohlfahrt, die einen der drei Jugendmigrationsdienste in der Region Hannover betreibt, berichtet, dass Musik etwas sein könne, was Generationen und Menschen über mehrere Länder hinweg verbinden könne. Auch diesem Thema widmet sich eine der Stationen der Wanderausstellung. Auf künstlerische Weise erzählten der Poetryslammer Henrik Szanto (34), der finnisch-ungarische Wurzeln hat, und Naz Cobankara, 16-jährige Schülerin vom Gymnasium Limmer, von ihren Erfahrungen.

Ausstellung auch für externe Besucher offen

Sie eröffnen die Wanderausstellung „Youniworth“ (v.l.): Oberbürgermeister Belit Onay, Gordon Braun (Arbeiterwohlfahrt), Gabriele Schuppe (Arbeiterwohlfahrt), Sandra Burmeister (Schulsozialarbeiterin), Schülerin Naz Cobankara und Heiko Schlösser (stellv. Schulleiter). © Quelle: Christian Behrens

Alle Schülerinnen und Schüler wird die Ausstellung „Youniworth“ in den nächsten Tagen zum Nachdenken über die Fragen anregen, wie wir denn nun zusammenleben wollen. Die Schau stehe auch Lerngruppen aus anderen Schulen, aber auch Einzelbesuchern nach vorheriger Anmeldung im Sekretariat im Gymnasium Limmer offen, sagt Schulsozialarbeiterin Sandra Burmeister.