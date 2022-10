﻿Gastfamilien in Hannover für Schüler aus Peru gesucht

Für ein Austauschprogramm mit Peru werden Gastfamilien aus der Region Hannover gesucht. Die Schüler im Alter zwischen 14 und 17 Jahren wollen Anfang Januar nach Deutschland kommen und zwei Monate bleiben.

Hannover. Der gemeinnützige Verein Centro de Amistad Peruano Alemán (Deutsch-Peruanischer Freundeskreis) sucht Gastfamilien in der Region Hannover, die vom 6. Januar bis zum 4. März 2023 Schülerinnen und Schüler aus Peru aufnehmen. Die 14- bis 17-Jährigen kommen aus Lima und der alten Inka-Hauptstadt Cuzco. Die Austauschschüler haben eine Kranken-, Haftpflicht- und Unfallversicherung und verfügen über Taschengeld. Die Gastfamilinen sollten ihnen freie Kost und Logis zur Verfügung stellen und einen Schulbesuch ermöglichen, schön wäre es, wenn sie Kinder im ähnlichen Alter hätten. Ein Gegenbesuch zu gleichen Bedingungen wird gerne angeboten, ist aber nicht verpflichtend. Spanischkenntnisse sind nicht erforderlich. Alle Gastfamilien werden durch ehrenamtliche Betreuer persönlich beraten.

Die Organisation veranstaltet bereits seit mehr als 30 Jahren Austauschprogramme mit Peru, Gründerin Hilde de Noeding erhielt 2004 das Bundesverdienstkreuz. Es gibt bereits Austauschschüler am Elsa-Brändstörm-Gymnasium in der Südstadt, an Schulen in Gehrden, am Gymnasium Isernhagen und an der IGS Lehrte. Die Organisatoren hoffen, dass noch weitere Gastfamilien hinzukommen. Ingesamt möchten im nächsten Jahr 50 Jugendliche aus Peru nach Deutschland kommen. Interesierte können sich an Jörn Brandenberger, E-Mail: Joern.Brandenberger@gmx.de, wenden.