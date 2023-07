﻿Australian Pink Floyd Show im März 2024 wieder in Hannover

Hannover. Sie touren seit fast drei Jahrzehnten um die Welt und begeistern Millionen Fans – bald kommen sie auch wieder nach Hannover: The Australian Pink Floyd Show kommt am 13. März 2024 in die Swiss Life Hall.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die neue Tour im kommenden Jahr steht unter dem Motto „The First Class Travelling Set” und führt die Show im März 2024 durch insgesamt vierzehn Städte in ganz Deutschland. Inhaltlich geht es diesmal schwerpunktmäßig nicht um ein bestimmtes Album oder ein musikalisches Jubiläum ihrer Vorbilder – sondern um die Songs, die Pink Floyd-Fans auf der ganzen Welt so viel bedeuten.

Der Vorverkauf läuft schon. Tickets kosten zwischen 62,35 und 80,75 Euro und sind auch im Ticketshop von HAZ und NP erhältlich. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

HAZ