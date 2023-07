Kostenfrei bis 20:00 Uhr lesen

„Das Maximale erreichen“

Hannover 96 geht wie immer mit stillen Ambitionen in die neue Zweitligasaison. Zu einem forschen Ziel will sich Cheftrainer Stefan Leitl nicht verleiten lassen, aber „immer das Maximale erreichen“. Was das ist, kann er frühestens nach dem Saisonstart gegen Elversberg am Sonnabend besser einschätzen, verrät er.