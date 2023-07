Auto brennt auf A352 bei Langenhagen: Soldaten retten Fahrer

Seelze

Einbrecher brechen in Kita in Velber ein – Zeugen gesucht

Einbrecher sind in dieser Woche in eine Kindertagesstätte in Velber eingedrungen. Ob etwas fehlt, ist noch unklar. Den Schaden an der Einrichtung schätzt die Polizei Seelze auf rund 1000 Euro.