﻿Auto contra Rad: Hier ist es auf Hannovers Straßen auch zu eng

Das Wut-Video aus der Südstadt: Eine Rad- und eine Autofahrerin stehen sich minutenlang in einer engen Straße gegenüber, keine will weichen. Auch unsere Leserinnen und Leser diskutieren intensiv über die Situation auf Hannovers Straßen – und nennen weitere Problemecken. Hier ist es auch zu eng!

Hannover. Eine Radfahrerin und eine Autofahrerin stehen sich auf einer engen Straße gegenüber – das Video von dem Streit in der Südstadt sorgt bei Twitter und TikTok für Furore. Auch unsere Leserinnen und Leser diskutieren heiß über diese Konfrontation – und die Situation auf Hannovers Straßen im Allgemeinen. Denn es ist nicht nur Am Südbahnhof (zu?) eng.

Der Südstädter Frank Kettner wundert sich, „warum das Thema der engen Straße Am Südbahnhof erst jetzt aufkommt.“ Diese müsse auf jeden Fall für Autos als Einbahnstraße umgewidmet werden. Bine Bruns berichtet, dass sie mit ihrem Rad dort mittlerweile vorsichtig auf dem Fußweg fährt – alles andere sei ihr „zu gefährlich“. Auch Sylvia Kursawe findet, dass die Straße schlecht geplant ist. Es gebe aber „genug Autofahrer, die freundlich sind und warten“.

Südbahnhof kein Einzelfall

Aber Am Südbahnhof ist offensichtlich kein Einzelfall: Eng sei es in Hannover „per se in jeder Einbahnstraße, die für fahrradfahrenden Gegenverkehr zugelassen ist“, sagt Christian Brune. Als Beispiel nennt Sharon Formella die Heinrichstrasse, „eine Einbahnstraße mit beidseitig geparkten Autos“.

Heinrichstraße: Einbahnstraße mit radfahrendem Gegenverkehr. © Quelle: Christian Behrens

„Die Parallelstraße zur Limmerstraße ist auch die reinste Katastrophe“, schreibt Kim Denise. Wer da auf sein Recht beharre, „hat sowieso verloren“. Ein Leser findet es besonders auf der Flüggestraße/Ecke Seumestraße schlimm: „Das ist sogar eine Fahrradstraße. Dort parken Autos verbotenerweise auf einer Seite.“ Eine Leserin berichtet, dass es für sie als Radfahrerin in der Raabestraße zwischen Podbi und Klopstockstraße immer eng werde – „dort parken auf beiden Seiten Autos und es bleibt nur Platz für ein fahrendes Auto oder eben Rad. Regelmäßig muss ich mich zwischen parkende Autos quetschen.“

Raabestraße: zu wenig Platz zwischen den parkenden Autos. © Quelle: Christian Behrens

Autos werden immer breiter

Urs Mansmann hat eine Erklärung für das Platzproblem: „Das liegt an den Autos, die sich im wahrsten Sinne des Wortes breit machen. Seit den 60er-Jahren sind die Autos 30 cm breiter geworden, die Straßen allerdings nicht.“ Auch Matthias Retden findet, dass es in Hannover keine einzige Straße gebe, „die breit genug wäre für parkende Autos plus SUV plus Fahrrad“.

Für Kerstin Bolze geht es deshalb nur „mit gegenseitiger Rücksichtnahme“. Durch den Verzicht aufs Vorfahrtsrecht wäre das Leben viel entspannter. Und Iris Böttcher betont: „Rücksicht ist keine Einbahnstraße und sowieso keine Frage des Verkehrsmittels, das man nutzt, sondern eine Frage der inneren Haltung.“

Melden Sie uns weitere Engstellen

Wir möchten wissen, wo in Hannover es weitere Engstellen gibt. Wo ist es besonders schlimm, liebe Leserinnen und Leser? Welche Straßen oder Routen fallen Ihnen selbst negativ auf? Falls Sie selbst bereits eine ähnliche Situation wie in der Südstadt erlebt haben, schreiben Sie uns gerne.

Per E-Mail erreichen Sie uns an hannover@haz.de.

Von red