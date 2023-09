﻿Autoarme Innenstadt: Wie kommen Patienten zu ihren Ärzten?

Hannover. Weniger Autoverkehr in Hannovers Innenstadt – die Ankündigung der Stadtspitze löst in zentral gelegenen Arztpraxen sowie bei älteren Patientinnen und Patienten teils Sorgen aus. „Wie sollen kranke und alte Menschen zu den Ärzten gelangen, deren Praxen sich in großer Zahl in der City befinden?“, fragt etwa Hans-Joachim Zimmermann aus Sarstedt in einer Mail an die Redaktion.

Arztpraxen in Hannovers Innenstadt weiter erreichbar?

Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, kennt diese Sorgen. „Nachdem Velorouten und Radfahrstreifen eingerichtet wurden, haben uns Anfragen aus sechs bis acht Praxen erreicht“, sagt er. Das Problem: Vielfach wollten Taxifahrer nicht mehr direkt vor Praxistüren halten, um Fahrgäste aussteigen zu lassen, weil sie Bußgeldbescheide fürchteten, wenn sie den Radverkehr behindern. Die Anfragen seien aber nicht nur aus Hannover gekommen, sondern auch aus Göttingen und Braunschweig: „Das Thema gibt es überall.“

Für unlösbar hält Haffke die Probleme nicht. „In Hannovers Fußgängerzonen etwa rund um den Kröpcke und in der Lister Meile gibt es viele Dutzend Arztpraxen“, sagt er: „Auch dort schaffen es die Patienten offenbar, anzukommen.“ Wie bei jeder Umstellung gebe es aber Verunsicherung und Nachfragen.

Inenstadt soll bis 2030 autoärmer sein

Hannover will seine Innenstadt bis 2030 autoärmer gestalten, vor allem der Durchfahrtsverkehr soll unterbunden werden. Alle Gebäude sollen aber weiterhin für den Anliegerverkehr erreichbar sein, Parkplätze gibt es an Werktagen ausreichend in einem Dutzend Parkhäuser. med

