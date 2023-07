﻿Autoarme Woche: Darum muss die Stadt alle Anwohner einladen

Hannover. Die Idee klingt eigentlich attraktiv. Eine Woche lang sollen im September zwei Straßen in der Nordstadt weitgehend autofrei bleiben. Das bedeutet: Keine Autos am Straßenrand, der motorisierte Verkehr bleibt bis auf wenige Ausnahmen außen vor. Die Aktion der Stadt Hannover gibt Anwohnern die Gelegenheit für eine neue Erfahrung. Wie lebt es sich in einer relativ autoarmen Umgebung? Ist das vielleicht ein Gewinn an Lebensqualität?

Wenig geglückt ist allerdings der Einstieg in das Experiment. Statt die Nachbarn der Paulstraße und der Windthorststraße im Vorfeld einmal alle anzuschreiben, wurden nur Betriebe und Institutionen wie die Kirchengemeinde kontaktiert. Die Einladung zum ersten Planungstreffen lief über Social Media. Pech für Ältere, die dort gar nicht oder an anderer Stelle unterwegs sind.

Individuelle Belange prüfen

Eine Woche ist nicht lang. Doch gibt es Menschen, die vielleicht mehr als andere auf ihr Auto oder einen Fahrdienst angewiesen sind. Damit sie der Aktion dennoch etwas abgewinnen können, wäre es klug, sich ihre individuellen Belange anzuhören.

Denn ob und wie die Nachbarn den neugewonnenen Platz nutzen, entscheiden sie am Ende selbst. Und auch, ob sie für solche Erfahrungen vielleicht längerfristig ihre Autofahrten reduzieren.

Das nächste offene Planungstreffen läuft am 29. August ab 18 Uhr im Nachbarschaftszentrum Wasmitherz in der Windthorststraße 3–4.

