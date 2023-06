Nordstädter wundern sich, warum im Stadtteil eine autoarme Woche läuft – ohne Wagen am Straßenrand. Warum das Ganze nicht mal ausprobieren, fragt Bärbel Hilbig.

Nordstadt. Eine Woche lang bleiben die Autos weitgehend draußen: Das plant die Stadt im September für Paul- und Windthorststraße, damit Nachbarn sich dort mal in Ruhe treffen können. Ist das nun eine gute Idee oder eher überflüssig? Darüber gehen die Meinungen in der Nordstadt auseinander. Tatsächlich sind viele Wohnstraßen im Stadtteil bereits verkehrsarm. Poller und Einbahnstraßen machen die Nordstadt für nicht Ortskundige zum Labyrinth, was den Durchgangsverkehr stark begrenzt.