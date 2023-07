﻿Autoarme Woche: Politiker kritisieren fehlende Information der Anwohner

Nordstadt. Im September will die Stadt zwei Straßen in der Nordstadt eine Woche lang weitgehend von parkenden und fahrenden Autos freihalten. „Wir wollen den Menschen mehr Raum für Freizeit und Kreativität geben“, sagt Hanna Jordan von der Stabsstelle Mobilität. Die Verwaltung versteht die Aktion in der Paulstraße und der Windthorststraße sowie in einem Quartier in der List als Test: Kommt sie gut an, können sich 2024 andere Viertel dafür bewerben.

Im Bezirksrat Nord gab es jetzt aber deutlich Gegenwind für das Vorhaben. Hauptkritikpunkt: Weder die Anwohner noch den Bezirksrat hat die Stadtverwaltung vor der Entscheidung informiert oder nach ihrer Meinung gefragt. Ein erstes offenes Planungstreffen wurde schlicht über Social-Media-Kanäle angekündigt.

Planen die autoarme Woche: Martin Nebendahl (Stabsstelle Mobilität der Stadt; von links), Stadtteilmanager Stefan Kaczmarek, Alina Zimmermann von Wasmitherz und Hanna Jordan (Stabsstelle Mobilität). © Quelle: Tim Schaarschmidt

Ratsherr Robert Nicholls (SPD) ist darüber empört. „Beteiligung über Social Media: Wenn man gezielt Menschen ausgrenzen will, muss man es das so machen.“ Nicholls befürchtet, dass die Interessen betagter Menschen keine Berücksichtigung finden. Stark mobilitätseingeschränkte Senioren seien oft darauf angewiesen, dass Angehörige Einkäufe vorbeibringen und sie selbst mit dem Auto zum Arzt transportieren.

Problem für gebrechliche Senioren

Martin Nebendahl von der Stabsstelle Mobilität, die direkt zum Büro von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) gehört, widerspricht. „Es ist ja nicht so, dass Besucher jetzt jederzeit einen Parkplatz vor der Tür finden“, sagt Nebendahl: „Derzeit parken ja zum Beispiel auch Kunden der Geschäfte am Engelbosteler Damm dort.“

Während der autoarmen Woche dürfen nur eigene Grundstücke und Behindertenparkplätze angefahren werden. Auch die Anlieferung für Betriebe, Fahrten von Rettungsdiensten und Müllwagen sind erlaubt. „Wir hoffen, die Bewegung älterer Menschen zu fördern. Selbstverständlich sind Besuche möglich, wenn die Besucher in umliegenden Straßen parken“, sagt Hanna Jordan.

Die Stadt hatte wenig Konflikte im Vorfeld der autoarmen Woche erwartet: In der Paulstraße gibt es wenig Geschäfte, die Mehrzahl der Anwohner besitzt kein Auto. © Quelle: Christian Behrens

Was das Problem für stark gehbehinderte Senioren nicht löse, sagt Kirsten Köpge (FDP). Ohne eigenes Auto haben sie auch keinen Behindertenparkplatz. Und Verwandte dürfen in der Woche offenbar nicht vorfahren, um sie abzuholen. „Was ist das Ziel der Aktion? Nach welchen Kriterien gilt sie als Erfolg? Und wer misst das?“

Ziel: Hitze abmildern

SPD-Fraktionschef Sven Abend pflichtet Köpge bei. Autofreie Straßen ließen sich bereits bei Straßenfesten erleben. „Vor einem Versuch sollten vorher mögliche Ziele feststehen“, fordert Abend.

Der städtische Mobilitätsmanager Nebendahl versuchte sich an einer Erklärung. „Wir wollen den Raum vor der Tür den Menschen geben, die dort wohnen. Zwei Drittel dort besitzen gar kein Auto und sind anders mobil.“ Die Stadt plane eine „Wander-Baumallee“, Sportangebote, Sitzplätze, Vereine würden Pflanzaktionen und Yoga bieten. Viele Bürger hätten sich bereits per Mail positiv geäußert. „Wir werden sicher einige Menschen verprellen. Für andere wird ihr Alltag vielleicht schöner und einfacher“, sagt Nebendahl.

Erst Christine Deja (Grüne) spricht aus, dass ein treibendes Motiv bei der Aktion die Klimakatastrophe ist. Weniger Autoverkehr und mehr Grün verspreche in engen Häuserschluchten etwas Entlastung. Nebendahl berichtet, dass die in der Nordstadt ausgewählten Straßen in den am stärksten von Hitze betroffenen Zonen der Stadt liegen. Autoarme Straßen für einen begrenzten Zeitraum gibt es unter dem Namen Sommerstraßen bereits in München und Kopenhagen.

Yvonne Marchewitz (Grüne) schlägt vor, mobilitätseingeschränkten Menschen im Vorfeld Angebote zu unterbreiten. „Es ist ja auch eine Chance für wenig mobile Menschen, wenn sie vor die Tür treten, sich auf eine Bank setzen und dem Treiben zusehen. Ohne weit laufen zu müssen, sind sie dabei“, sagt Monika Neveling (Grüne).

