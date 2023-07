﻿Zwischen Langenhagen und Garbsen: Stau und stockender Verkehr am Montagnachmittag auf der A2

Hannover. Staus und stockender Verkehr am Montagnachmittag im Norden Hannovers: Auf der A2 Hannover Richtung Dortmund stockt der Verkehr auf mehr als acht Kilometern zwischen Hannover-Langenhagen und der Abfahrt Garbsen. In diesem Abschnitt verlängert sich die Fahrt um rund 15 Minuten. Weiter verzögert sich die Fahrt für diejenigen, die in Garbsen abfahren. Grund dafür ist ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Die Abfahrt Herrenhausen ist aufgrund von Bauarbeiten an der B6 gesperrt.

Autofahrerinnen und Autofahrer, die am Autobahndreieck Hannover-West über die A352 auf die A2 fahren, müssen mit größeren Verzögerungen rechnen. Hier staut sich der Verkehr auf zwei Kilometern und die Fahrtzeit verlängerte sich um rund 25 Minuten, zum frühen Abend sind es noch 13 Minuten.

Bauarbeiten am Westschnellweg

Am Montag haben auf dem Westschnellweg (B6) auf einem circa 1,6 Kilometer langen Abschnitt Bauarbeiten an der Fahrbahn begonnen. Autofahrenden steht zwischen Jädekamp und Robert Hesse-Straße Richtung Norden nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.

