Junger Mann auf Autobahn sorgt für langen Stau auf der A2

Hannover. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – deswegen ermittelt die Polizei nun gegen einen 27-Jährigen. Der Vorwurf: Er soll auf der Autobahn 2 bei Lehrte gewesen sein und damit nicht nur sich, sondern auch andere gefährdet haben.

Nach Angaben der Polizei tauchte der junge Mann am Mittwoch, 21. Juni, gegen 17.30 auf der Strecke in Fahrtrichtung Berlin auf. Er lag laut Polizei aus unbekannten Gründen auf dem mittleren Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Hämelerwald. Damit habe er nach aktuellem Stand der Ermittlungen Autofahrende zum Ausweichen oder zum abrupten Bremsen gezwungen, heißt es von der Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamtinnen und Beamten suchen nun Zeugen, die mit ihren Wagen ebenfalls schnell bremsen oder ausweichen mussten. Sie werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Hannover unter Telefon (0511) 1098930 zu melden.

Die A2 wurde nach dem Vorfall gesperrt. Das sorgte am frühen Abend für einen langen Stau mit Wartezeiten von mehr als zwei Stunden. Bereits am Mittag war es auf Höhe der Anschlussstelle Lehrte-Ost zu einem Unfall zwischen zwei Lastwagen gekommen. Bis in den Abend hinein meldete die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen in diesem Bereich Stau.

