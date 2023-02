Ein 22-Jähriger steht im Verdacht, in Hannover einen Range Rover gestohlen zu haben. Bei Braunschweig steuerte er darin auf eine Polizeikontrolle zu, ergriff dann aber die Flucht. Der mutmaßliche Täter versteckte sich um Unterholz. Also griffen die Einsatzkräfte zur Signalmunition.

