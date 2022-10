Eine Radfahrerin hat bei einem Unfall in Hannover schwere Verletzungen erlitten. Die 46-Jährige wurde auf der Königstraße am Thielenplatz von einem Auto erfasst. Da die Hintergründe unklar sind, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Schwer verletzt: Der Rettungsdienst brachte die Radfahrerin in ein Krankenhaus.

Autofahrer erfasst Radfahrerin in Hannover: Polizei sucht Zeugen

Hannover. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einem schweren Unfall in Hannovers Innenstadt. Ein Peugeot-Fahrer (69) hat am Mittwochabend eine 46-Jährige auf ihrem Fahrrad auf der Königstraße am Thielenplatz erfasst. Unklar ist allerdings, wieso die beiden zusammenstießen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Polizei waren die zwei gegen 18.10 Uhr auf der Königstraße Richtung Thielenplatz unterwegs. Kurz hinter der Unterführung, in Höhe der Bushaltestelle, kollidierten der blaue Peugeot und das Fahrrad. Die 46-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer und sein Begleiter (42) blieben unversehrt.

Unfallhergang unklar: Polizei erbittet Hinweise

Um die Ursache für den Zusammenstoß zu klären, bittet die Polizei nun um Hinweise. Zeugen können sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer (0511) 109 18 88 melden.