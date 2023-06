Langenhagen: Männer entführen Autofahrer – Opfer muss über 200 Kilometer mitfahren

Hannover/Langenhagen. Zwei Männer haben am Freitag, 23. Juni, einen 47-Jährigen in dessen Jaguar überfallen. Sie drohten ihm mit einer Schusswaffe und zwangen ihn schließlich zur Mitfahrt, die erst in Halle ihr Ende fand. Die beiden Täter konnten noch nicht gefasst werden. Die Polizei bittet deswegen um Hinweise von Zeugen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vorfall ereignete sich am helllichten Tag an einer Tankstelle am Reuterdamm in Langenhagen. Nach Polizeiangaben wartete der 47-Jährige dort gegen 15.45 Uhr in seinem grünen Jaguar XKR Coupé. „Unvermittelt klopfte ein unbekannter Mann an seine Scheibe und verwickelte ihn in ein Gespräch“, sagt Dennis Schmitt von der Polizei Hannover. Zeitgleich stieg ein zweiter Mann in den Jaguar, setzte sich auf den Beifahrersitz und bedrohte den Fahrer mit einer Schusswaffe.

Täter müssen Auto mit leerem Tank anhalten – dann fliehen sie

Anschließend wurde der 47-Jährige auf die Rückbank des Wagens gedrückt und der erste Mann stieg ins Auto. Dann fuhren sie in Richtung Osten. „Kurz vor Halle war der Tank des Jaguars leer und der unbekannte Fahrer steuerte das Auto auf eine örtliche Tankstelle an der A14“, so Schmitt. Zum Glück für den 47-Jährigen waren dort Bundeswehrsoldaten: Als die beiden Männer die Soldaten sahen, flohen sie zu Fuß. Ihr Opfer ließen sie zurück – unverletzt. Das Motiv für den Überfall ist noch völlig unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Der Fahrer des Jaguars beschrieb die beiden wie folgt: Der erste Mann war etwa 1,80 Meter groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er trug kurze, helle Haare. Außerdem war er mit einer Jeans und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Sein Komplize war etwa 1,75 Meter groß, ebenfalls 25 bis 30 Jahre alt und ebenfalls von kräftiger Statur. Eine Beschreibung der Bekleidung liegt nicht vor.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover bittet um Hinweise zum Tathergang oder den Tätern. Zeugen können sich unter Telefon (0511)1095555 melden.

HAZ