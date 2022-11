﻿Autofahrer verletzt Frauen und rammt Haus in Hannover: Bewohner berichten

Die Menschen des Hauses in Hannover-List, in das der Audi am Sonnabend krachte, sind entsetzt. Bei dem Unfall erlitten eine junge Fußgängerin lebensbedrohliche, ihre Mutter schwere Verletzungen. Laut Bewohnern muss die gefährliche Kreuzung dringend entschärft werden.

Hannover. Laura Berman wohnt in dem Haus in Hannover, in das am Sonnabend ein silberner Audi A4 krachte. Bei dem schweren Unfall an der Ecke von Walderseestraße und Waldstraße (List) erfasste ein 83-Jähriger zwei Frauen auf dem Gehweg. Die 26-Jährige schwebt in Lebensgefahr, ihre Mutter (58) kam schwerverletzt ins Krankenhaus. "Das ist wirklich beunruhigend", sagt Berman, sie ist die Intendantin der Staatsoper Hannover. Sie und ihre Nachbarn sind seit Langem der Meinung, die Kreuzung müsse entschärft werden.

„Ich habe nur gehört, wie das Auto das Haus getroffen hat“, sagt Berman. Irgendwann sei sie nach unten gegangen. „Als ich ankam, lag noch eine der beiden Frauen auf dem Gehweg.“ Berman hofft, dass die 26-Jährige überlebt und beide Fußgängerinnen schnell wieder gesund werden. „Der Rettungswagen stand ewig vor unserem Haus.“ Nach Polizeiangaben erlitt die junge Frau schwere Kopfverletzungen, ein Notarzt versorgte sie noch an der Unfallstelle. Auch am Sonntag noch sprachen die Ermittler von Lebensgefahr.

Die Spuren danach: Nach dem Unfall bleiben ein zerstörter Zaun, eine kaputte Hecke und Schrammen am Haus. © Quelle: Peer Hellerling

Anwohnerin: Walderseestraße ist „halbe Autobahn“

Mutter und Tochter kamen mit dem Hund aus der Eilenriede und nutzten den Zebrastreifen. Ein Wagen ließ die beiden passieren, dahinter reihte sich laut Polizei eine 21-Jährige mit ihrem Seat Ibiza ein. Sie kam aus der Waldstraße und stand noch etwas schräg auf der Fahrbahn. Zeitgleich wollte der 83-Jährige aus Richtung Lister Turm nach links in die Waldstraße abbiegen. Aus ungeklärten Gründen kollidierte er mit dem Seat und traf dann die Frauen. Der Audi durchbrach zudem den Gartenzaun und stoppte erst an der Hauswand. Das genaue Tempo ist laut Polizei nun Bestandteil der Ermittlungen, die 30er-Zone endet unmittelbar vor der Kreuzung.

Vier Verletzte: Die Unfallstelle lag direkt am Zebrastreifen an der Ecke zur Waldstraße. © Quelle: Christian Elsner

Berman dachte erst, der Hund sei auf die Straße gelaufen. „Mehrere Menschen versuchten gerade, ihn zu beruhigen.“ Die Bewohner der getroffenen Erdgeschosswohnung sind derzeit nicht da. Laut Opernintendantin machte sich eine Nachbarin sofort Sorgen um die eigene Tochter, die kurz zuvor das Haus verlassen hatte. Und alle seien sich einig: Die Walderseestraße wird als „halbe Autobahn“ genutzt, sagt Berman. Mit dem Zebrastreifen ergebe das eine gefährliche Mischung. Ein anderer Bewohner berichtet, seine Wohnung zeige zum Glück nach hinten raus und die Fenster seien wegen des Lärms dreifach verglast.

Unfallkreuzung: Politik und Anwohner fordern Ampel

Auch andere Menschen entlang der Walderseestraße sind genervt und verweisen auf die Gefahren. Im August 2020 erfasste eine Autofahrerin einen Radler am Zebrastreifen nahe der Raffaelstraße. Vier Jahre zuvor verletzte ein Lkw-Fahrer eine Joggerin schwer am Übergang zur Rubensstraße. Seit Längerem fordern die Grünen daher im Bezirksrat Vahrenwald-List, durchgehend Tempo 30 einzuführen und Lkw ab 7,5 Tonnen zu verbannen. Außerdem regt die Partei eine Ampel an der jetzigen Unfallkreuzung an – eine Idee, die die Anwohner um Berman befürworten.