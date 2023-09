﻿Hannover probiert’s mal ohne Auto: Zwei Quartiere in Nordstadt und List gehören jetzt den Fußgängern

Schmiedestraße wird eröffnet

Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche gibt es bis zum 22. September ein vielfältiges Programm im Veranstaltungszentrum Aufhof. Dabei werden im früheren Kaufhof-Gebäude an der Schmiedestraße Spiele wie ein Bobbycar-Parcours für Kinder angeboten. Es gibt Ausstellungstafeln zu alternativer Mobilität und Videos über den Wandel des Verkehrs.

Ein Höhepunkt der Mobilitätswoche soll am Donnerstag, 21. September, um 12 Uhr die Eröffnung der neu gestalteten Schmiedestraße durch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Stadtbaurat Thomas Vielhaber sein.

In zwei Quartieren sind zudem bis zum 23. September autofreie Zonen eingerichtet worden. In der Nordstadt gibt es diese in der Paulstraße zwischen Engelbosteler Damm und Weidendamm sowie in der Windthorststraße. In der List sind es der De-Haën-Platz und angrenzende Straßen.