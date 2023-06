Zwei Straßen in der Nordstadt bleiben demnächst eine Woche lang autofrei – sie sollen Fußgängern und Radfahrern gehören. Das Viertel scheint gut gewählt, denn dort gibt es ohnehin vergleichsweise wenige Autos.

Nordstadt. Bei Straßenfesten lässt es sich erleben: Wenn keine Autos am Straßenrand parken, gibt es auf einmal Platz für spielende Kinder und Nachbarn, die klönen oder Sport treiben. Die Stadt Hannover will genau das im September eine Woche lang in einem Nordstädter Wohnquartier ausprobieren.