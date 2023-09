﻿„Wir wollen diese Stadt besser machen“

In der Innenstadt spielen Autos künftig eine neue, wenn man so will, untergeordnete Rolle. Manche Hannoveraner werden das kritisieren. Was sagen Sie ihnen?

Die Frage des Autoverkehrs in der Innenstadt stellt sich häufig mit Blick auf den Einzelhandel, dessen Kunden vermeintlich in der Mehrzahl mit dem Auto zum Einkaufen kommen. Doch wenn man sich das einmal genau anschaut, entpuppt sich das als Phantomschmerz. Viele sind schon heute nicht mehr auf das Auto angewiesen, sondern nutzen längst andere Verkehrsmittel wie das Rad oder den Öffentlichen Personennahverkehr. Zugleich haben die Menschen aber weiterhin die Möglichkeit, mit dem Auto in die Innenstadt zu kommen. Die Zufahrten zu den Parkhäusern bleiben ja bestehen.

Trotzdem haben einige das Gefühl, ihnen werde etwas weggenommen.

Das Verkehrskonzept für die Innenstadt ist ein großer und wichtiger Schritt, den öffentlichen Raum zu entwickeln. Es ist wunderbar, dass wir nun die Möglichkeit dazu haben. Wenn wir auf die Experimentierräume schauen, die wir in den vergangenen Monaten und Jahren getestet haben, etwa den Raschplatz oder die Altstadt, dann sehen wir: In der Innenstadt ist mit weniger Verkehr ein ganz anderes Zusammenleben in Ergänzung zum Einkaufen möglich. Ein gutes Beispiel ist auch der Biergarten in der Schmiedestraße, der nur durch die Verkehrsberuhigung mehr Raum einnehmen konnte. Das war ein Erfolg. Die Menschen halten sich sehr gern dort auf.

Was ist denn Ihre Vision? Was steht hinter dem Verkehrskonzept?

Es geht nicht darum, was ich als Oberbürgermeister möchte, sondern um das, was die Menschen sich für ihre Zukunft wünschen und brauchen. Das Konzept ist zunächst einmal eine Einladung an die Menschen: Lasst uns über die Stadt von morgen reden. Es geht um unser gemeinsames Bild.

Und was bedeutet das für Sie konkret?

Bisher hat das Auto auf unseren Straßen und Verkehrswegen das Vorrecht. Selbst, wenn es am Rand der Straße parkt, nimmt es viel Platz für sich ein, obwohl es oft 23 Stunden am Stück einfach nur steht. Wir möchten die Zukunft der Stadt gerechter und sozialer machen – und auch anderen Verkehrsmitteln und -teilnehmern mehr Raum geben, also auch den Fußgängern und den Fahrrädern. Das meine ich, wenn ich sage, Verkehr ist eine soziale Frage: Die Teilnahme am Verkehr mit einem Auto kostet Geld. Das können sich manche gar nicht leisten – und die stecken zurzeit zurück. Und wir machen das natürlich auch, weil der Verkehrssektor seinen Beitrag zum Thema Klima leisten muss. Wir wollen diese Stadt besser machen, sie soll lebenswerter sein.

