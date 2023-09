﻿Bezirksrat will Anhörung: Was denken die Anwohner über den De-Haën-Platz?

List. Der „Verkehrsversuch“ am De-Haën-Platz (List) mit autofreier Straße und temporär wegfallenden Parkplätzen hat zum Teil die Gemüter erhitzt, kam aber auch bei vielen Familien mit Kindern gut an. Wie aber sieht die Gesamtschau in dem Gebiet rund um den Platz aus? Die SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat Vahrenwald-List will es genau wissen und fordert eine Anhörung und eine Bürgerbefragung der anwohnenden Bürgerinnen und Bürgern sowie Geschäftsleute.

Die Verwaltung soll also Fragebögen an die Anwohnenden des Da Haën Platzes schicken, diese sollen ihre Meinung zum Stadtexperiment kundtun. Außerdem können sie mitteilen, ob sie sich auch nach der zusätzlichen Erfahrung der „autofreien Woche“ vom 17. bis 23. September mehr autofreie beziehungsweise autoarme Zonen in ihrem Quartier wünschen. „Es ist unser Versuch, wir brauchen eine Evaluation“, warb Fraktionschef Thomas Bechinie für Anhörung und Befragung.

Bürgernahe Entscheidungsvorbereitung

Denn Ende Oktober endet das Stadtexperiment „Teilsperrung der mittigen Durchfahrt des De-Haën-Platzes (Verlängerung der Hammersteinstraße)“. Dann muss der Stadtbezirksrat entscheiden, ob die Sperrung des Durchgangsverkehrs auf Dauer beibehalten werden soll oder nicht. „Diese Form der Entscheidungsvorbereitung ist bürgernah und wurde von der Verwaltung bereits im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide im Rahmen einer Straßenumbenennung durchgeführt“, so Bechinie.

„Superblock“ fällt raus

Ursprünglich hatte die SPD den Begriff „Superblock“ in ihren Antrag eingebracht, der wurde auf Wunsch der Grünen wieder zurückgenommen. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht polarisieren“, sagte Grünen-Fraktionschef Klaus Geschwinder. „Superblock“ sei mittlerweile „ein Kampfbegriff“ geworden, befand auch Parteikollege Jürgen Müller.

Viele werden angehört

Zur Anhörung soll die Verwaltung Anwohnende, Geschäftsleute aus dem Quartier, Vertreterinnen und Vertreter hier aktiver Wohnungsbaugenossenschaften, von ADFC und ADAC, von Schulen sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen, dem Carsharing-Verein Stadtmobil, Straßenverkehrsbehörde und Polizei einladen.

Mit der Neufassung wurde der Antrag vom Stadtbezirksrat einstimmig beschlossen.

