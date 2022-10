﻿Warnung vor NemoH – weil der autonome Bus in Garbsen zu langsam ist

Er fährt maximal 15 Stundenkilometer – und sorgt für Verkehrsstörungen in Hannover. Der neue E-Bus ist in Garbsen unterwegs.

Braucht es so einen Bus? Der NemoH fährt seit Ende August in Garbsen.

Hannover. Er ist 15 km/h schnell, wird rein elektrisch betrieben und braucht keinen Fahrer mehr hinter dem Steuer – mit NemoH hat die Region Hannover einen ersten autonom fahrenden Bus in seine Nahverkehrsflotte aufgenommen. Es ist ein Ausblick auf die Zukunft, die zwischen der Stadtbahnhaltestelle Schönebecker Allee und dem Campus Maschinenbau der Leibniz Universität Hannover in Garbsen täglich unterwegs ist.

Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) hat NemoH im Blick – und warnt täglich vor einem langsam fahrenden Fahrzeug zwischen der Haltestelle Schönebecker Allee und dem Campus Maschinenbau. © Quelle: VMZ Niedersachsen

Doch auf der Karte der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) wird täglich vor NemoH gewarnt. „Einfach nur, um darauf aufmerksam zu machen, dass dort ein sehr langsam fahrendes Fahrzeug unterwegs ist“, wie ein VMZ-Mitarbeiter erklärt. Auf der Strecke, die der autonome Kleinbus bedient, gilt ansonsten Tempo 30.

Wie gut kommt NemoH an?

Seit Ende August und noch bis in den November ist NemoH in Garbsen unterwegs. Wie gut er bei den Passagieren ankommt, soll eine Umfrage fundiert beantworten. Wenige Tage nach Inbetriebnahme war das Fahrzeug wegen eines Defekts am hinteren Lenkgetriebe für mehrere Tage nicht im Einsatz.

