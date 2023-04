﻿Die Katastrophe von Barsinghausen: Tränen nach Urteil zum Raserprozess

Was geschah in den Sekunden vor dem fatalen Unfall mit zwei toten Kindern auf der Kirchdorfer Rehr? Ein Kraftfahrzeugrennen und die Folgen.

Der tödliche Unfall an der Kirchdorfer Rehr bei Barsinghausen: Die Angeklagten wurden am Landgericht Hannover verurteilt.

Hannover. Die Anspannung im Schwurgerichtssaal wurde immer greifbarer, je weiter sich der Uhrzeiger auf 12 zubewegte. Wie das Urteil im Raserprozess von Barsinghausen ausfallen würde, das war mit großem Interesse erwartet worden. Während die Zuschauerinnen und Zuschauern sämtliche Plätze belegten, saß der Angeklagte Marco S. schon im Saal – das Gesicht hielt er die meiste Zeit in den Händen vergraben. Ewa P. wurde wenig später auf die Anklagebank geführt. Sie war sichtlich um Fassung bemüht.

Ihnen gegenüber: die Eltern der beiden Geschwister (zwei und sechs Jahre) alt, die am 25. Februar vergangen Jahres auf der Kirchdorfer Rehr ihr Leben verloren. Mutter und Vater hatten fast jeden der Verfahrenstermine meist still verfolgt. Das sollte nach dem Urteil anders sein.

Raserprozess von Barsinghausen: Mehrjährige Freiheitsstrafen

Ewa P. und Marco S. waren ursprünglich wegen Mordes beziehungsweise der Beihilfe angeklagt. Doch das Schwurgericht urteilte anders: Es ging nicht von einem Tötungsvorsatz aus. Die beiden Angeklagten wurden am Montag wegen eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge verurteilt. Die 41-jährige P. bekam sechs Jahre Freiheitsstrafe, S. vier Jahre.

Die Angeklagte Ewa P.. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Das war den Eltern der Geschwister zu wenig. So teilte es der Vater nach der Urteilsverkündung vor laufenden Kameras auch unverhohlen mit: „Die kommen nach sechs Jahren wieder raus und können dann mit ihren Kindern spielen“, sagte er über die Angeklagten. „Meine Kinder liegen unter der Erde.“ Das Urteil sei eine Strafe für die Hinterbliebenen selbst, so der Nebenkläger weiter, während seine Frau in Tränen ausbrach.

Was geschah binnen einiger Sekunden auf der Kirchdorfer Rehr?

Die Familie hatte an jenem Februarnachmittag in einem der Fahrzeuge gesessen, das beim hochgefährlichen Überholmanöver von Ewa P. mit deren Audi kollidierte. P. war mit bis zu 180 Stundenkilometern auf der schwer einsehbaren Landstraße unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Das Auto der Familie wurde zurück auf eine Pferdekoppel geschleudert, während P. noch mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte. Der zweijährige Junge erlag seinen tödlichen Verletzungen noch am Unfallort. Sein älterer Bruder starb wenig später im Krankenhaus. Vier Menschen wurden teils schwer verletzt.

Fast zwei Monate lang hat sich das Schwurgericht mit der Frage beschäftigt, was an jenem Februarnachmittag kurz vor dem katastrophalen Crash und binnen weniger Sekunden in und zwischen den Fahrzeugen der damals 40-jährigen Insassen auf der Kirchdorfer Rehr zugetragen hat. Dass sich beide spontan zu einem Rennen entschlossen, sah das Gericht anhand der Beweislage als erwiesen.

Der Mitangeklagte Marco S.. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

„Grotesk hohe Geschwindigkeit“

P. wollte S. in ihrem Audi überholen. Der Fahrer des Cupra-Formentor wollte sich das nicht gefallen lassen und trat ebenfalls aufs Gaspedal. Beide wollten zeigen, dass sie das stärkere Auto haben. Mit „grotesk hoher Geschwindigkeit“, so der Vorsitzende Richter Martin Grote, fuhren beide auf beiden Fahrspuren nebeneinanderher. P. soll es dabei auf bis zu 180 Stundenkilometer gebracht haben, S. auf mindestens 120. Erlaubt sind 70 Stundenkilometer auf der Kirchdorfer Rehr.

Die Staatsanwaltschaft sah darin einen Tötungsvorsatz. Die beiden Angeklagten hätten den Tod von anderen Verkehrsteilnehmenden billigend in Kauf genommen, hieß es. Die Staatsanwaltschaft hatte deshalb eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und versuchten Mordes gefordert. Dass Raser Mörder sein können, hatte der Bundesgerichtshof im Fall eines illegalen Rennens aus dem Jahr 2016 in Berlin bereits höchstrichterlich geklärt.

Bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe

Dem Argument des Tötungsvorsatzes folgte das Schwurgericht im Barsinghäuser Fall nicht. So wurden die Angeklagten wegen eines verbotenen Autorennens mit Todesfolge in Tateinheit mit vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Die Angeklagten kamen mit dem Urteil glimpflich davon.

Denn der Strafrahmen für unerlaubte Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge liegt zwischen einem und zehn Jahren. „Bei dem Urteil geht es darum, die individuelle Schuld der Angeklagten zu bemessen“, sagte der Vorsitzende Richter Grote in der Urteilsbegründung. In Richtung der Eltern und zum Verlust ihrer beiden Kinder sagte Grote: „Es war unmöglich, eine Entscheidung zu treffen, die etwas ausgleichen kann.“

Die Unfallstelle an der Kirchdorfer Rehr. © Quelle: Christian Elsner

Riskante Entscheidung und falscher Stolz führen zu einer Katastrophe

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verfahrensbeteiligten haben nun eine Woche Zeit, um Revision einzulegen. Es gilt als wahrscheinlich, dass das Urteil beim BGH landet. Zusätzlich zu den Freiheitsstrafen entzog das Schwurgericht P. und S. für mehrere Jahre die Führerscheine. Vor allem Ewa P. galt es rücksichtslose Fahrerin. Gutachten bescheinigten ihr unempathisches Verhalten. „Sie hat die Erfahrung gemacht, dass so ein Überholmanöver 1000-mal geklappt hat und es auch beim 1001. Mal klappt“, so Richter Grote.

Doch am 25. Februar 2022 endete ihre riskante Überholentscheidung – gepaart mit dem falschen Stolz von Marco S. – auf der Kirchdorfer Rehr in einer Katastrophe. Das Verhalten der beiden hat zwei junge Leben gekostet. Und noch weitere zerstört.