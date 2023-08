Reicht die Sperrung an Wochenenden? Oder sollen die Autos ganz raus aus Hannovers Waldchaussee? Wie Freizeitnutzer der Straße darüber denken – und wie die rot-grüne Koalition im Rathaus nach Lösungen für den Konflikt sucht.

Hannover. So viel Platz, so viel Ruhe. Und dann auch noch dieser perfekt-glatte Asphalt. Wo unter der Woche Autos dröhnen, feilt Manja Wilkens an ihrer Technik. Die 33-Jährige ist an diesem Sonnabendnachmittag auf Rollschuhen auf der Waldchaussee unterwegs, die sich mitten durch Hannovers Eilenriede zieht. Vor gut einer Stunde wären dort die Schranken runtergegangen, wenn sie denn funktionierten. Stattdessen hat die Stadt die Straße notdürftig mit Flatterband abgesperrt. Autos haben hier bis Sonntagabend nichts zu suchen. Aktuell wird mal wieder darum gestritten, ob das nicht viel häufiger so sein sollte.