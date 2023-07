﻿„Selbst geschraubt“: Bei den PS-Days auf dem Messegelände trifft sich die Autotuner-Szene

Hannover. Der Motor des Chevrolet Impala sieht aus wie ein Kunstwerk. Alles ist verchromt, in die Oberflächen sind Muster eingraviert. Fünf Jahre hat Christo gebraucht, um den Oldtimer herauszuputzen. Und einen sechsstelligen Betrag hat er am Ende investiert. Seine Frau Gesa verdreht die Augen. Zu viel Geld und zu viel Zeit, meint sie. „Aber der Wagen ist toll und die Ausfahrten machen richtig Spaß“, sagt Gesa lächelnd.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Autoteile, getunte Fahrzeuge und Showprogramm

Zum zweiten Mal in Hannover finden am Wochenende die PS-Days statt, eine Mischung aus Auto-Ausstellung, Treffen der Tuner-Szene und Showprogramm. Mehr als 400 Fahrzeuge, aufgemöbelt und herausgeputzt von privaten Schraubern, werden in der Messehalle 26 präsentiert. In einer anderen Halle zeigen Hersteller und Werkstätten Zubehör, das die Herzen der Autotuner höher schlagen lässt: Felgen, Spoiler, Folien, Rennsitze. Auf dem Außengelände sausen Minikarts im Kreis, Monstertrucks walzen Autowracks platt und Motorradfahrer lassen die Reifen quietschen.

Stolz auf den Oldtimer: Christo hat fünf Jahre an dem Chevrolet Impala gearbeitet. Seine Frau Gesa schätzt die Ausfahrten. © Quelle: Christian Behrens

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fabian sitzt mit seinen Kumpels am Getränkestand. Bässe wummern aus Boxen, Menschen starren in aufgeklappte Motorhauben. „Schon richtig nice hier“, sagt er. Aus Kiel sei er angereist, nicht nur um Autos zu bewundern, sondern auch um Freunde aus der Tuner-Szene zu treffen. „Unser gemeinsames Hobby ist das Basteln“, sagt Fabian und sein Kumpel Jendrik nickt. „Wir stehen herum, fachsimpeln und machen gemeinsame Fahrten“, erzählt Jendrik. Im Grunde gehe es darum, so viel Individualität wie möglich in ein Auto zu stecken.

Viel Spoiler: Auto-Fans begeistern sich für die getunten Fahrzeuge bei den PS-Days. © Quelle: Christian Behrens

Lesen Sie auch

An Christos Oldtimer können die beiden Jungs aus Kiel nicht vorbeigehen. „Der ist mega, ganz großen Respekt“, sagt Fabian und klatscht mit Christo ab.

Immer mehr Frauen schrauben an ihren Autos

Dass das Herumschrauben an Autos keine Männersache ist, beweisen die getunten Fahrzeuge in Halle 32, der sogenannten Ladys Lounge. Hier lehnt sich Lena Fretholt an ihren rosafarbenen Audi A 3, richtet die Frisur, krempelt das bauchfreie Shirt noch etwas höher und lächelt in Kameras. „Ich habe das Auto selbst getunt, mit ein bisschen Hilfe hier und da“, erzählt die Frau aus Osnabrück. Einen Überrollbügel, wie er bei Rennautos üblich ist, habe sie eingebaut, ebenso eine neue Abgasanlage sowie Felgen und Spoiler – und natürlich die rosafarbene Folie aufgezogen. „Immer mehr Frauen schrauben an ihren Autos herum. Wir treffen uns auf solchen Messen und haben Spaß“, sagt sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selbst zusammen geschraubt: Lena Fretholt hat ihren Audi A3 getunt. © Quelle: Christian Behrens

Die PS-Days sind am Sonntag noch von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet online 16 Euro, die Familienkarte 36 Euro.

HAZ