Nach schwerem Unfall mit sechs Verletzten: Vierjähriges Kind stabil, aber weiter in Lebensgefahr

HAZ-Aktion

Wie tief ist das Steinhuder Meer? Viel Spaß beim Hannover-Tablequiz am Maschsee

Am Ende entschied die Tiefe des Steinhuder Meeres: Beim zweiten Hannover-Quiz der HAZ auf dem Maschseefest am Sonnabend ist es bis zum Schluss spannend geblieben. Und am Montag, 31. Juli, geht es weiter mit dem Programm der HAZ am Maschsee.